Vlăduța Lupău are o cumnată superbă, de toată admirația! Simina face senzație pe Instagram

Vlăduța Lupău are o specială cu soția fratelui său, care a fost chiar de acord să-și numească fiica după celebra artistă.

Nepoțica cântăreței din Ardeal îi poartă numele și apare în majoritatea pozelor de pe Instagram ale vedetei. Mai mult, și soțul ei, Adrian Rus, este înnebunit după micuța Vlăduța, iar de curând au realizat o ședință foto toți trei.

Persoană discretă, Simina Lupău este o atracție pe Instagram, căci ochii de culoarea smaraldului nu pot fi trecuți cu vedere de fanii artistei și deja este urmărită de mii persoane.

Vlăduța Lupău se mândrește cu familia ei

Bogdan Lupău este căsătorit de câțiva ani cu Simina Lupău, iar împreună au o fetiță pe care au botezat-o ca pe celebra cântăreață, Vlăduța Lupău. Cei trei se înțeleg de minune și se întâlnesc des, mai ales că artista este înnebunită după nepoțica ei.

Cântăreața are o relație foarte apropiată și cu Simina, iar cele două se înțeleg mai degrabă ca două surori decât ca două cumnate.

Vlăduța Lupău se înțelege bine și cu fratele ei, care este tot medic, la fel ca și restul familiei. Inclusiv artista a terminat medicina veterinară, la fel ca și mama sa, iar tatăl este zootehnist. Soția acestuia, Simina, a reușit să cucerească mii de oameni pe Instagram, unde este intens urmărită.

Vlăduța este căsătorită din 2019 cu Adrian Rus, portarul CFR Cluj, care i-a fost prieten timp de cinci ani și un an logodnic. Cei doi îi au ca nași pe Olguța berbec și soțul acesteia. Artista este pasionată de muzică de la o vârstă fragedă. „Dragi prieteni, pe la 4 ani am avut primul spectacol unde trebuia să cânt o melodie împreună cu fratele meu. No’ şi am urcat noi pe scenă, oameni ne-or aplaudat! Că eram mici și cred că şi tare simpatici şi eu deja mi-am luat-o în cap cred. De ce? Pentru că atunci când trebuia să încep prima strofă eu am început cu un plâns de toată frumusețea după care am ieșit în glorie de pe scenă! Adică am rupt-o la fugă. Cam asta e un moment fain.”, a menționat, la un moment dat, cântăreața de muzică populară.