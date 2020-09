Vlăduța Lupău, copleșită și în culmea fericirii! Vestea magică pe care le-a dat-o fanilor: „Deci nu-mi vine să cred”

Vlăduța Lupău a făcut un anunț important pe Instagram, locul în care comunică cel mai des cu fanii ei.

Tânăra cântăreață de muzică populară este înnebunită după muzica celebrului Gheorghe Zamfir, iar recent a primit un nai din colecția marelui artist.

Ea a mărturisit că va ține la loc de cinste acest instrument muzical și că se numără printre lucrurile de valoare de la ea din casă.

Vlăduța Lupău, fericită după ce a primit naiul lui Gheroghe Zamfir

Vedeta este una dintre cele mai apreciate artiste din zona Ardealului și are sute de mii de fani pe Youtube, acolo unde, recent, a lansat și un colaj de melodii cu care se mândrește. Vlăduța le-a mai dat o veste bună prietenilor săi de pe internet, după ce a primit naiul lui Gheorghe Zamfir.

„ Dragii mei, sunt foarte fericită. Nu știu dacă voi vă aduceți aminte, dar în pandemie, în starea de urgență, a fost teledomul la Antena 1, cu Fundația mereu aproape, am făcut o donație când am auzit că pot să donez pentru 10 naiuri oferite de Gheorghe Zamfir. Ei bine, astăzi mi-a ajuns acest nai. Nu l-am desfăcut pentru că am vrut să-l desfac împreună cu voi. ”, a mărturisit Vlăduța Lupău pe Insta Story.

„ O să fie unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care eu le am în casă. Și sunt foarte, foarte încântată de când mi-a ajuns acest colet. Mamă, ce tare-i. Acesta este unul dintre cele lucrurile pe care le am eu în casa mea. Acesta este naiul maestrului cu un autograf și o medalie.”, a mai spus artista pe Instagram.

Este căsătorită cu portarul lui CFR Cluj

După cinci ani de prietenie și un an de logodnă, Vlăduța Lupău a spus da, în 2019, în fața stării civile, după ce Adrian Rus a cerut-o de nevastă. Ea face echipă bună cu portarul lui CFR Cluj și se gândesc ca pe viitor să-și mărească familia, însă, deocamdată, se focusează pe carieră.