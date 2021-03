Vlăduța Lupău, criticată dur de colega de breaslă Oana Tomoiagă. ”Are o problemă foarte mare”

Vlăduța Lupău a fost criticată dur de colega sa de breaslă Oana Tomoiagă, care a mărturisit că soția lui Adrian Rus are o foarte mare problemă. Cântăreața de muzică populară din zona Maramureșului a spus totul la o emisiune TV.

Frumoasa blondină are o relație foarte strânsă cu artista din Șimleu Silvaniei, cele două vedete fiind prietene foarte bune. Asta nu înseamnă că șatena nu este „vorbită de rău” de cealaltă, atunci când este întrebată cum ar caracteriza-o.

Oana Tomoiagă este de părere că vedeta este slabă, nepunctuală și neserioasă, explicând și de ce a ales aceste cuvinte. Se pare că Vlăduța Lupău uită să-și sune prietenele sau nu răspunde la telefon atunci când este căutată pentru diferite discuții.

Vlăduța Lupău pusă la zid de Oana Tomoiagă. Ce i-a reproșat blondina

Mai mult decât atât, Vlăduța Lupău a fost catalogată drept o fire foarte vulcanică, Oana Tomoiagă spunând toate astea știind că prietena sa nu se va supăra, așa cum s-a întâmplat recent în cazul Elenei Merișoreanu cu Maria Dragomiroiu.

„E prietena mea oricum. Prea slabă, slăbănoagă, cum vrei tu, că nu se supără. Îți arăt că am vorbit cu ea mai devreme o jumătate de oră. E vulcanică și are o problemă foarte mare.

O suni și te sună după două săptămâni. E nepunctuală. Pune neserioasă, na. În sensul acesta, că nu răspunde la telefon. Așa face mereu”, a declarat Oana Tomoiagă despre colega sa de breaslă Vlăduța Lupău într-o emisiune TV, notează spynews.ro.

Oana Tomoiagă este una dintre cele mai iubite cântărețe din România, artista remarcându-se prin vocea sa inconfundabilă, dar și prin frumusețea ieșită din comun. Blondina are un chip superb, deși în urmă cu ceva vreme recunoștea că s-a îngrășat enorm în sarcină.

Vedeta a ajuns la 160 de kilograme în timpul sarcinii cu băiatul ei Vlad, care a rezultat din mariajul cu Șerban Horj. Cei doi s-au iubit enorm, însă au luat decizia de a divorța, momentul venind la pachet cu plecarea din București tocmai în Sibiu.

„Am locuit în București 11 ani, iar după ce m-am căsătorit și am făcut un copil ne-am mutat la Maramureș. Eu împreună cu fostul meu soț am ales să ne mutăm la Maramureș.

Apoi a venit și perioada în care ne-am separat și am ales Sibiul pentru că am foarte mulți prieteni și nu am vrut să-mi cresc copilul în agitație”, a spus cântăreața de muzică populară într-o emisiune de la Acces Direct.