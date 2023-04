Vlăduța Lupău, de urgență la spital. Ce probleme medicale are artista: ”O procedură peste care nu putem să trecem”

Vlăduța Lupău are din nou probleme de sănătate. Cântăreața de muzică de petrecere a ajuns, miercuri, de urgență la spital. Ea a povestit pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat, afișându-se în fața fanilor cu o branulă la mână, semn că nu s-ar simți prea bine.

Vlăduța Lupău, din nou pe patul de spital. Ce i s-a întâmplat artistei: ”O procedură peste care nu putem să trecem”

”O procedură peste care nu putem să trecem”, a spus Vlăduța Lupău despre motivul din care s-a prezentat de urgență la spital. Îndrăgita interpretă a explicat admiratorilor că a fost nevoită să treacă printr-o procedură de gastroendoscopie, din cauza tusei care i-a revenit.

Vlăduța Lupău și-a recunoscut teama față de gastroendoscopie, dar a ascultat sfatul medicului, potrivit căruia nu poate fi trecută cu vederea procedura. Interpretat a acceptat-o, deoarece își dorește să cânte în continuare și nu să-și întristeze apropiații și fanii.

”Am revenit să verific tusea mea, care a revenit în forță. Am venit să îmi fac gastroendoscopie. Am înțeles că nu prea e plăcut, dar este o procedură peste care nu putem să trecem, așa a zis doctorul. Dacă tușesc așa, mai cântă mama.”, a declarat Vlăduța Lupău

și atunci ajungând pe mâinile cadrelor medicale, în urma unei răceli puternice. Atunci, solista și-a tratat boala cu antibiotic și s-a îngrijorat pentru fiul ei, Iair, care la fel era răcit, dar nu a fost vorba despre o situație gravă.

”Sunt mai bine, nu știu cum am reușit să trec printr-o perioadă atât de scurtă, după ce am făcut antibiotic șapte zile. Problema este că, chiar dacă am stat la distanță de Iair s-a luat un pic și la el.

Sperăm să scăpăm ușor cu el. La el cumva e prima febră, mică, dar sper să scăpăm să nu fie nevoie de nimic și voi să aveți grijă de voi zilele astea că trebuie să avem grijă unii de alții”, spunea Vlăduța Lupău la începutul anului.

Cine este Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, în momentul de față. Melodiile sale sunt printre cele mai ascultate, iar datorită vizualizărilor care se fac în număr mare, se clasează mereu în trending, pe youtube.

Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adi Rus, fost fotbalist și fiul unui chestor de poliție din Cluj-Napoca. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui eveniment la care artista a mers să cânte, iar de atunci au fost de nedespărțit.