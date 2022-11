Vlăduța Lupău, de urgență pe mâna doctorilor. Ce s-a întâmplat cu îndrăgita cântăreață

Cântăreața de muzică populară a povestit că a trebuit să meargă de urgență la . Ce s-a întâmplat cu îndrăgita artistă, care le-a dezvăluit fanilor care sunt neplăcerile cu care se confruntă și din cauza cărora are dureri.

Vlăduța Lupău a ajuns în cabinetul medicilor. Ce a pățit artista de muzică populară

Vlăduța Lupău a mărturisit că are dureri insuportabile pe partea stângă a gurii. Frumoasa șatenă le-a cerut sfaturi internauților, care au îndrumat-o spre o clinică stomatologică din Capitală, unde se află zilele astea.

Și-a făcut radiografie dentară și a descoperit că îi iese o măsea de minte. Mai mult decât atât, vedeta a subliniat că i s-a dezlipit și contenția pe care o avea după ce o perioadă îndelungată a purtat aparat dentar.

„Ia să vedeți un pacient care a ajuns de urgență la o clinică dentară. A fost cea mai recomandată de voi, sper că m-ați trimis pe mâini bune. De dimineață, în loc să stau să-mi văd de treabă, am mers și mi-am făcut o radiografie la dinți.

După am făcut o mică pauză și am venit aici să vedem despre ce este vorba. Mă doare încontinuu partea stângă de aseară, abia închid gura.

Sper să nu fac febră și alte chestii și am venit să văd, plus că mi s-a dezlipit și contenția. Eu am purtat ani la rând o contenție, după ce am avut aparat dentar”, a spus Vlăduța Lupău pe pagina de .

Vlăduța Lupău, mulțumită de medicul stomatolog

Cântăreața de muzică populară a ajuns în cele din urmă în cabinetul unui specialist din București. Artista s-a declarat mulțumită de serviciile primite de stomatologul recomandat de fanii de pe rețelele de socializare.

Din fericire, Vlăduța Lupău nu are nimic grav, subliniind că merge regulat la stomatolog și are o grijă foarte mare de dinții săi.

„Chiar am venit pe mâini profesioniste. Sunt pretențioasă tare când vine vorba de dentiști!”, a mai spus cântăreața pe social media.