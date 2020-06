Vlăduța Lupău, emoționată până la lacrimi de gestul soțului său! Adrian Rus și-a tatuat chipul cântăreței de muzică populară

Dacă vă îndoiați de iubirea necondiționată pe care Adrian Rus i-o poartă Vlăduței Lupău, cel mai recent gest al tânărului fotbalist vă va convinge o dată pentru totdeauna. Asta pentru că portarul celor de la CFR Cluj și-a tatuat pe brațul stâng chipul îndrăgitei interprete de muzică populară, semn că este îndrăgostit lulea de femeia care în urmă cu un an i-a devenit soție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Rus și-a tatuat chipul Vlăduței Lupău. Cum au reacționat fanii

Nu doar Vlăduța s-a emoționat la vederea tatuajului, ci și fanii fericitului cuplu, care i-au bombardat cu nenumărate like-uri și mesaje, anunțându-i, totodată, că speră să ia parte la nuntă, de îndată ce situația o va permite.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

De altfel, în urmă cu câteva zile, frumoasa cântăreață s-a fotografiat purtând rochia de mireasă și le-a promis că îi va invita anul viitor la o petrecere ca în povești. „În rochie albă de mireasă… așa trebuia sa fie ziua de azi”, a scris aceasta pe contul personal de Facebook”, iar internauții au reacționat imediat, încercând să îi alunge tristețea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ce mesaj frumos! Simplitate și dragoste”, „Niciodată nu e prea târziu când două persoane se iubesc!!”, „Cea mai frumoasă ființă de pe pământ și dragă sufletului nostru. Vlăduța, te admir, ești talentată și curaj nu îți pierde speranța, cu siguranță nunta ta o sa fie ca în povești…o să fie bine” sau „Nu-ți pierde speranța. Nunta va avea loc în curând”, sunt doar câteva dintre încurajările primite din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Pandemia i-a împiedicat să organizeze nunta mult visată

„Așa după cum știm cu toții, chiar am mai mulți prieteni pe care mi doresc alături de mine la petrecerea nunții…nu pot să mă încadrez în numărul acela impus de lege…8!

ADVERTISEMENT

Chiar suntem mai mulți, așa că Da, am amânat-o însă nu am stabilit o anume dată, o să stabilim în funcție de când o sa am eu primul eveniment artistic”, le-a transmis Vlăduța fanilor săi cu privire la petrecerea de nuntă, programată inițial pe 30 aprilie.

Nu se știe dacă la fericitul eveniment va lua parte și fina sa, Georgina Lobonț, în condițiile în care cele două au ajuns la cuțite din cauza unei melodii. Sătulă să fie luată peste picior pe motiv că o copiază de fiecare dată, Georgiana a lansat o serie de atacuri dure la adresa Vlăduței, afirmând chiar că regretă relația de rudenie dintre ele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Să îi ascultați colajul. Este superb! Îmi pare rău că nu l-am ascultat deloc, că altfel nu cântam prima piesă tot ca ea, să creadă că o copiez, cum a crezut mereu despre mine. Și cu asta îți spun, draga mea, îmi pare rău că nașa copiilor mei ești tu. Nu îmi doream o astfel de nașă, care să fie de treabă doar la botez.

Îmi pare rău dacă am deranjat, dar sincer nu mă calcă nimeni în picioare. Deocamdată știu cine sunt și de unde am plecat. Asta e viața. Te aștepți la rău cel mai puțin de la oamenii pe care îi consideri parte din familia ta”, a scris aceasta pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Prietenia mea cu Vlăduța s-a stins. Tu aveai datoria morală de nașă a copiilor mei să păstrezi o relație normală cu noi, așa cum ne-am dorit de la început. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar nu mai suport să văd așa ceva, mi-ai demonstrat multe”, a mai spus solista de muzică populară.