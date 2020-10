Vlăduța Lupău, extrem de mâhnită după ce a fost infectată cu coronavirus: „Nu am crezut în acest virus”

Vlăduța Lupău a fost acuzată de o parte dintre internauți că a fost plătită pentru a spune că are coronavirus și nu este prima artistă care se confruntă cu această problemă. Cântăreața a oferit explicații despre cum s-a întâmplat totul, dezvăluind că era sceptică în privința virusului.

Artista de muzică populară din Cluj spune că a avut simptome specifice unei răceli, fapt pentru care a luat paracetamol, dar nu s-a gândit nicio clipă că ar putea avea coronavirus.

Și-a făcut un test la o clinică din Cluj Napoca, iar rezultatul a surprins-o pe vedetă. S-a gândit mai multe zile dacă să facă publică situația prin care a trecut sau nu, iar de când a mărturisit că s-a infectat a primit multe comentarii răutăcioase.

Vlăduța Lupău nu a crezut deloc în coronavirus, iar acum e infectată

„Sunt foarte mâhnită și supărată să văd reacția unora. Duminică, eu am avut roșu în gât, după care am făcut febră și am decis să mă duc să mă testez luni dimineața la un centru din Cluj.

Nu mă gândeam că aș putea fi pozitivă. Am zis să fac testul așa, pentru că aveam foarte multe de făcut, aveam de filmat Revelionul pentru cei de la Antena 1. Toate s-au anulat momentan. Mă rog, nu o să particip”, și-a început spovedania Vlăduța Lupău pe Instastory.

Artista a spus că printre simptome s-au numărat febra, transpirațiile aproape în fiecare oră și o durere mare de spate, iar unele dintre aceste senzații le-a trăit și soțul ei, Adi Rus, însă cântăreața nu l-a luat în seamă când s-a plâns, crezând că face glume.

Misterul fotografiei cu nepoțica ei: poza a fost făcută vineri

Interpreta de muzică folclorică spune că până nu a văzut rezultatul pe buletinul de analize nu a crezut în pericolul pe care îl presupune acest virus: „Nu am crezut în acest virus sau, mă rog, nu atât de tare în el, mai ales că toată vara am cântat și am întâlnit sute sau poate mii de oameni. N-am crezut deloc în el. Pot să spun acum că, pentru mine, este ca o răceală”.

Vedeta a lămurit și misterul pozei postate cu nepoțica ei, lumea întrebându-se dacă totul e o cacealma. Poza pe care ulterior a șters-o a fost făcută vineri, iar simptomele i-au apărut abia duminică, spune ea.