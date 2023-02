Vlăduța Lupău, față-n față cu infidelitatea. Ce spune artista despre posibilitatea de a înșela: „Să ai un amant sau o amantă este foarte ușor”

Vlăduța Lupău a făcut dezvăluiri neașteptate despre familie. Ce spune artista despre posibilitatea apariției infidelității în cuplu. Artista și Adi Rus au devenit părinți pentru prima dată în anul 2022, iar copilul este pe primul loc pentru aceasta.

Vlăduța Lupău, dezvăluiri despre infidelitate

Vlăduța Lupău și Adi Rus sunt considerați de mulți o familie model. , indiferent de situațiile prin care au trecut.

În anul 2022, li s-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe, aceea de a fi părinți. , căruia ambii au decis să-i pună numele Iair- de inspirație biblică, și cu care se mândresc peste tot.

Chiar dacă apare mereu cu zâmbetul pe buze alături de bărbatul iubit, Vlăduța Lupău a lansat de curând melodia Falsitate și păcat, unde cântă despre ușurința cu care familiile se pot destrăma.

Vlăduța Lupău: „Să ai un amant sau o amantă este foarte ușor”

Pentru a nu-și îngrijora fanii, artista a revenit ulterior și cu o explicație, dezvăluind că și-a dorit să transmită un mesaj celor care o ascultă și să tragă un semnal de alarmă asupra lucrurilor care contează cu adevărat în viață.

Vlăduța Lupău pune întotdeauna familia pe primul loc și este de părere că nicio persoană nu ar trebui să intervină în relația altcuiva, mai ales când la mijloc se află și copii, care au cel mai mult de suferit în astfel de situații.

„După cum știți, am lansat piesa Falsitate și păcat și am încercat în trei minute, cât are cântecul, să exprim cel mai frumos mesaj: familia, ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Familia este ceva sfânt, care nu trebuie să fie destrămată de nimic, nici de anturaj, nici de plăcerile vieții, absolut de nimic.

Ăsta este mesajul meu, mai ales când ai și copii, atunci trebuie să te gândești că Dumnezeu i-a trimis cu un scop în viața ta și că plăcerile vieții sunt… Voi alegeți ce vreți din mesajul piesei, este o piesă altceva.

Din păcate, nu știu, să ai un amant sau o amantă este foarte ușor, presupune o îndrăgosteală de moment, că după îți pare rău și regreți, dar e prea târziu”, a explicat Vlăduța Lupău, conform