Pe Vlăduța Lupău o știe o țară întreagă, însă cum arată fratele artistei? Bogdan a cântat cu ea pe scenă

Vlăduța Lupău este mândră de familia ei, iar cu fratele ei, Bogdan, are o relație cu totul specială. Cântăreața s-a lipit repede și de soția acestuia, cu care are o relație de prietenie extrem de frumoasă.

Despre relația pe care o are cu Bogdan, Vlăduța a vorbit la un moment dat într-un interviu amplu pentru presa din Cluj.

Interpreta de muzică folclorică și de petrecere a postat câteva imagini în urmă cu ceva timp, în care atât ea cât și fratele ei apar îmbrăcați în haine de medici. Se pare că nici Bogdan nu este străin de grija față de animale.

Vlăduța Lupău are un frate cu care a cântat când era mică

După cum spuneam mai sus, băiatul este căsătorit cu o tânără pe nume Simina, cu care Vlăduța s-a afișat de câteva ori. Cumnățica vedetei este ca o adevărată soră pentru artistă.

Legat de relația pe care o are Vlăduța cu Bogdan, aceasta a spus că atunci când erau mici, cei doi au cântat împreună pe scenă. Momentul a fost unul extrem de amuzant, căci atunci artista nu știa cu ce se mănâncă industria spectacolului.

„Dragi prieteni, pe la 4 ani am avut primul spectacol unde trebuia să cânt o melodie împreună cu fratele meu. No’ şi am urcat noi pe scenă, oameni ne-o aplaudat!

Că eram mici şi cred că şi tare simpatici şi eu deja mi-am luat-o în cap cred. De ce? Pentru că atunci când trebuia să încep prima strofă eu am început cu un plâns de toată frumusețea după care am ieșit în glorie de pe scenă! Adică am rupt-o la fugă. Cam asta e un moment fain”, a povestit Vlăduța Lupău pentru

Artista rupe topurile de pe Youtube

Vlăduța Lupău a reușit să se impună în ultimii ani pe piața muzicii de petrecere din România. Melodiile sale răsună la mai toate evenimentele importante din viețile românilor. Ultimul mare hit, compus de Costi Ioniță, a readus-o în prim plan pe cântăreață.

Videoclipul dedicat României, lansat de Ziua Națională, se numără printre cele mai urmărite de la noi, fiind chiar pe locul 1 în trending.

În piesa „Mare e lumea”, Vlăduța cântă alături de o serie de artiști cunoscuți precum Minodora, Costi Ioniță, sau Claudia Pavel ex-Cream. Clipul are peste 10 milioane de vizualizări pe Youtube.