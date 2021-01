Vlăduța Lupău, imagini de mii de aprecieri în noaptea de Revelion. Cum s-a pozat cântăreața

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară, fotografiile sale de pe rețelele de socializare adunând de fiecare dată mii de aprecieri. La fel s-a întâmplat și în noaptea dintre ani când a apărut alături de o persoană dragă.

Frumoasa artistă a petrecut Revelionul alături de familie, soțul său, Adrian Rus, fiindu-i aproape în fiecare secundă a vieții sale. Vedeta formează un cuplu foarte frumos cu jumătatea sa, căruia îi poartă numele din toamna anului trecut.

Solista și celebrul fotbalistul fac o echipă perfectă, dacă este să ne luăm după imaginile din mediul online. Vlăduța Lupău și Adrian Rus se potrivesc de minune, anul 2021 prinzându-i împreună, în trecut cântăreața fiind cel mai adesea pe scenă.

Vlăduța Lupău, fotografie de mii de aprecieri. Cum a apărut vedeta de Revelion

Îmbrăcată într-o rochie verde spectaculoasă cu paiete, Vlăduța Lupău a făcut senzație la brațul soțului ei, care a optat pentru o ținută ceva mai casual. Cu zâmbetul pe buze și cu paharele pe șampanie în mână, cântăreața și Adrian Rus au adunat mii de like-uri.

Cele două fotografii în care apar îmbrățișați în noaptea de Revelion au adunat peste 32.380 de aprecieri, fanii având numai cuvinte de laudă la adresa cuplului. Artista radiază de fericire alături de soțul său și asta numai în poze, ci și în realitate.

„🤍2021🤍 • să ne oferi ce ne dorim! 🤍2020🤍 • îți mulțumim! 🥂 un an cu mult BINE tuturor! 🥂”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul imaginilor de pe Instagram.

Cum s-au cunoscut artista Vlăduța Lupău și Adrian Rus

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Când m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția.

Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât să fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj.

Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o să avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”, a mărturisit Vlăduța Lupău la un moment dat, notează cancan.ro.

