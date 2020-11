Vlăduța Lupău, în dificultate, în carantină, după ce a fost depistată cu noul coronavirus

Vlăduța Lupău a fost diagnosticată cu noul coronavirus, iar pentru că e în carantină s-a gândit să facă un gest nobil. Fanii au pus-o în dificultate, pentru că după ce a făcut public mesajul ei a primit sute de solicitări.

Artista a promis că va face curățenie în dulapul plin cu haine, iar multe dintre ținutele pe care nu le mai poartă vrea să le doneze. Cântăreața de muzică populară dorește să facă același lucru și cu hainele soțului ei, Adrian Rus, portarul FCR Cluj.

Vlăduța Lupău, în dificultate: a primit sute de solicitări

Artista nu se așteota ca după ce a făcut anunț pe Instagram să primească sute de mesaje, însă mulți fani i-au scris și au rugat-o să doneze hainele unor copii. Ea a adus lămuriri în acest sens, pentru a salva situația, susținând că nu are în dulap haine mici, doar haine mari, pentru adulți sau, cel mult, adolescenți.

Vlăduța a făcut deja selecția de haine și urmează să se decidă asupra unor cazuri, după ce le va analiza pe fiecare în parte și va trimite coletele către familiile nevoiașe.

„Vreau să fac curățenie prin dulap, să donez cam tot ce nu mai port, dacă tot sunt acasă. Am să selectez haine atât de la mine, cât și de la Adi.

Atenție, pentru oameni nevoiași, nu pentru cerșetori. Dar vreau să donez pentru oameni care au dimensiunile noastre, mi-ați trimis sute de cazuri, multe pentru copii, eu nu am haine pentru copii, o să vorbesc și cu prietenii mei și o să donez unde se poate, dar hainele noastre sunt mari, nu sunt bune pentru copii”, a menționat Vlăduța pe Insta Story.

Artista a fost acuzată că minte că are coronavirus

„Sunt foarte mâhnită și supărată să văd reacția unora. Duminică, eu am avut roșu în gât, după care am făcut febră și am decis să mă duc să mă testez luni dimineața la un centru din Cluj.

Nu mă gândeam că aș putea fi pozitivă. Am zis să fac testul așa, pentru că aveam foarte multe de făcut, aveam de filmat Revelionul pentru cei de la Antena 1. Toate s-au anulat momentan. Mă rog, nu o să particip”, și-a început spovedania Vlăduța Lupău pe Instastory.

