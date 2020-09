Vlăduța Lupău, într-o ipostază nemaivăzută. Imaginile care au făcut furori pe Instagram

Vlăduța Lupău a postat pe Insta Story imagini cu ea în ipostaze nemaivăzute. Iubitoare de natură, tradiție și familie, cântăreața le-a arătat fanilor fotografii din casa bunicilor, dar și din momentul în care gătea în curtea rudelor de la sat.

Casa bătrânească arată ca un muzeu tradițional românesc, semn că anii ce-au trecut nu au invadat spațiul autentic din casa bunicilor artistei.

Ea se mândrește cu rudele din Ardeal și a vrut să le demonstreze admiratorilor că familia este importantă.

Vlăduța Lupău, la curățat de cartofi și preparat de țuică

Pentru că tot e stare de alertă, iar artiștii sunt mai ușurați din punct de vedere profesional, căci în perioada cu noul coronavirus evenimentele sunt mai puține la număr. Și pentru că s-a găsit o zi cu timp berechet, Vlăduța Lupău le-a făcut o vizită bunicilor la sat, unde i-a ajutat la fiert prunele pentru țuică, dar și la gătit, căci a fost pozată în timp ce scotea cartofi din pământ. Imaginile au ajuns pe Instagram-ul artistei.

O altă imagine de impact a fost realizată chiar în casa bătrânească a celor dragi, unde se aflau mobilier și veșminte tradițional românești, semn că rudele sale trăiesc simplu și autentic.

Iubitoare de muzică populară de mică, Vlăduța Lupău a avut o atracție pentru tradiția românească, portul popular și muzică populară de când era mică. „Dragi prieteni, pe la 4 ani am avut primul spectacol unde trebuia să cânt o melodie împreună cu fratele meu. No’ şi am urcat noi pe scenă, oameni ne-o aplaudat! Că eram mici şi cred că şi tare simpatici şi eu deja mi-am luat-o în cap cred. De ce? Pentru că atunci când trebuia să încep prima strofă eu am început cu un plâns de toată frumusețea după care am ieșit în glorie de pe scenă! Adică am rupt-o la fugă. Cam asta e un moment fain (râde)”, a menționat vedeta, la un moment dat.