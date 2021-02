Vlăduța Lupău, ipostaze provocatoare în Maldive. Cântăreața nu s-a ascuns deloc

Vlăduța Lupău a plecat în vacanță alături de soțul ei, Adi Rus, într-o destinație exotică foarte vizitată de vedete în ultima vreme, insulele Maldive. Cântăreața s-a fotografiat în ipostaze incendiare pe plajele superbe din Oceanul Indian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interpreta de muzică populară s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie minuscul, care îi scoate trupul de zeiță în evidență, spre încântarea masculilor care o urmăresc în mediul online.

Vlăduța Lupău are tot ce își poate dori o femeie la aproape 30 de ani. Are o carieră de succes și este căsătorită de mai bine de un an cu cel care i-a cucerit inima.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău, ipostaze provocatoare în Maldive

Dacă în România sunt temperaturi negative la mijlocul lunii februarie, Vlăduța Lupău a fugit de gerul și viscolul din țară și se relaxează pe plajele din Maldive alături de soțul ei, fotbalistul Adrian Rus.

În urmă cu câteva zile, vedeta i-a anunțat pe fani că urmează să plece într-o destinație exotică și că își pregătește costumele de baie pentru bagaj.

ADVERTISEMENT

Artista a renunțat la inhibiții și s-a lăsat fotografiată în ipostaze provocatoare, cucerindu-i pe fani cu apariția ei. Vlăduța Lupău s-a afișat pe Instagram într-un costum de baie minuscul, cu animal print, care îi scoate bustul generos în evidență.

Fanii au reacționat imediat ce au apărut imaginile și nu au ezitat să-i transmită cât de bine arată: „Superbă/ La așa căldură…cu siguranță e bună dimineața/ Minunată/ Doamneee, prea frumoasă/ Bună dimineața! Ești superbă Vlăduța!/ Bună dimineața cea mai frumoasă femeie sincer/ Foarte frumoasă/ Cea mai frumoasă”, au fot doar câteva dintre sutele de comentarii lăsate de internauți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte de a pleca în vacanță, artista i-a anunțat pe fani că filmează un videoclip pentru o nouă piesă, după care se va relaxa în insulele din Oceanul Indian alături de partenerul ei de viață.

„Luni plecăm la București, mai am să filmez clipul la piesa «Bate vântul» și după aceea aceste bagaje sunt pregătite să părăsească România. Așa că, mă apuc de făcut bagaje. Adi a spus că mi-am pus foarte multe costume de baie. Eu nu cred, chiar am pus decent, am păstrat și pentru cealaltă vacanță”, a transmis vedeta pe Instagram zilele trecute.

ADVERTISEMENT