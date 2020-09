Vlăduța Lupău le-a dat vestea cea mare fanilor. Surpriza anunțată a strâns mii de aprecieri

Este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară ale momentului și ne-o demonstrează cu vârf și îndesat prin miile de fani care îi urmăresc îndeaproape activitatea pe rețelele de socializare, chiar dacă nu obișnuiește să se afișeze în ipostaze provocatoare, ca mai toate „divele” din showbizul românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Are propria rețetă a succesului și pare să funcționeze de minune. Nu ne credeți? Aruncați o privire pe Instagram și vă veți convinge numaidecât. Nu neglijați nici canalul său de Youtube, pentru că frumoasa brunetă vă pregătește o surpriză de zile mari.

Este vorba despre o melodie în colaborare cu Gramoste, îndrăgita trupă de muzică machedonească alături de care a lansat în urmă cu câteva luni „Vreari curatâ”. Melodia a înregistrat în timp record peste 1.160 de vizualizări și continuă să se mențină în topul preferințelor publicului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău, surpriză de proporții pentru fani

„Pregătim din nou ceva frumos! Frumos tare! 💙 Gramoste!”, a scris Vlăduța pe contul personal de Facebook. Deși extrem de scurt, mesajul a fost de ajuns pentru ca fanii să aștepte cu nerăbdare lansarea noului cântec.

„Ești tare Peisajul foarte frumos Mulțumim mult, Vlăduța”, „Felicitări Vlăduța, mult succes!!!”, „Așteptăm cu nerăbdare. Mult succes, te pup!”, sau „Mult succes!”, sunt doar câteva din reacțiile internauților.

ADVERTISEMENT

Instagramul a scos-o din minți. A cerut ajutorul fanilor

Frumoasa interpretă de muzică populară pare să fi rezolvat problemele întâmpinate în ultima vreme cu rețeaua de socializare care îi este atât de dragă. Dornică să citească mesajele venite de la fani, Vlăduța solistă a trebuit să ceară ajutorul fanilor pentru a scăpa de ceea ce semăna cu o eroare în toată regula.

„Am o problemă cu mesajele de pe Instagram. Ați pățit? Am șters aplicația, am instalat-o din nou și tot așa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Le citesc și apoi iar apar necitite, plus că unele nu îmi intră. Nu mai văd deloc mesajele.

Probabil mă îndrumați ce să fac, însă nu-mi mai apar deloc mesajele noi. Nu vă mint”, le-a transmis bruneta la acea vreme prietenilor din mediul online.

ADVERTISEMENT