Schimbare spectaculoasă de look pentru Vlăduța Lupău: “A fost prima mea transformare”. Reacția soțului când a văzut-o

Cântăreața Vlăduța Lupău a avut parte de o transformare spectaculoasă. Venită special de la Cluj în București pentru a experimenta prima schimbare radicală de look, artista a devenit Diamond Girl (Fata de diamant) în cadrul proiectului Transformări radicale.

Coordonat de Adrian Perjovschi, un cunoscut hair-stylist din România, întregul proces a durat preț de 5 ore, timp în care Vlăduța Lupău s-a simțit mai răsfățată ca niciodată.

Vlăduța Lupău, de la ținute sport la „Fata de diamant”

Cântăreața care a cucerit publicul cu talentul, dar și cu frumusețea sa, spune că în viața de zi cu zi este adepta ținutelor sport. Pe scenă, în schimb, , care să-i permită să se miște în voie.

În cadrul proiectului Transformări radicale, artista a fost tratată precum o adevărată prințesă. O echipă profesionistă s-a ocupat de machiaj, păr și ținută, iar toate bijuteriile și accesoriile purtate au fost cu diamante naturale.

„A fost prima mea transformare de look alături de echipa adunată aici de Adrian Perjovschi și sper să nu fie ultima, pentru că m-am simțit prețioasă și frumoasă. Eu sunt mai sport în viața de zi cu zi, iar la concerte și evenimente, am altfel de ținute, cu fuste scurte, ca să mă pot mișca mai mult.

Niciodată nu am atâta grijă la detalii, la make-up, la ținută, cum am avut parte astăzi. Mi-a plăcut foarte mult, am fost răsfățată și prețuită de toată lumea și de fiecare în parte, asemeni unui diamant.”,

Adrian Perjovschi: „Orice femeie intră într-un univers plin de strălucire și magie atunci când poartă diamante”

Proiectul Transformări radicale este coordonat de Adrian Perjovschi, cel care semnează direcția de coafură și styling a tuturor personajelor celebre care s-au alăturat până acum acestei acțiuni. Valentina Pelinel, Laura Cosoi, Andreea Ibacka și Corina Caragea sunt doar câteva dintre vedetele care au avut parte de o schimbare radicală.

De această dată, Adrian Perjovschi a ales pentru Vlăduța Lupău un look retro, care să scoată în evidență trăsăturile naturale ale artistei. Coafarea părului a fost o adevărată plăcere, mai ales că solista se poate lăuda cu o podoabă capilară bogată și strălucitoare.

Perjovschi a ales conceptul „Diamond Girl” pentru că, din punctul său de vedere, frumusețea unei femei este conturată de diamante și, asemenea pietrelor prețioase, ea va rămâne pentru mult timp în amintirea celor cu care interacționează.

„Orice femeie intră într-un univers plin de strălucire și magie atunci când poartă diamante. Se vede în ochi, în zâmbet, în felul în care se privește în oglindă și în care pozează, că se simte frumoasă, prețioasă, o adevărată DIVĂ.

Am ales ca Vladuța să fie “diamond girl”, pentru că este frumoasă, proaspătă și reușește cumva să strălucească precum un diamant în orice proiect e implicată.

Așa cum se spune că “diamonds are forever”, așa și frumusețea unei femei care poartă diamante este pentru totdeauna. Ca să completăm acest tablou al perfecțiunii strălucitoare am ales să facem o coafura timeless, cu waves-uri retro, pe un păr sănătos și strălucitor.”, a declarat Adrian Perjovschi.

Vlăduța Lupău a purtat o rochie transparentă, încrustată cu diamante

De machiajul Vlăduței Lupău s-a ocupat Dana Petrina, care a realizat un make-up care să producă efectul de ochi alungiți, completat de rujul roșu aprins.

Silista Lucy Faur a gândit outfit-ul artistei, compus dintr-o rochie transparentă, încrustată cu pietre prețioase și o pereche de sandale cu textură metalică.

„Întrucât am ales conceptul de ‘Diamond Girl’, ținuta a fost construită pornind de la bijuterii cu diamante suprapuse în mod opulent. Ca outfit am ales o rochie transparentă, accesorizată cu detalii prețioase, cu ajutorul căreia am creat iluzia de diamante aplicate direct pe piele și astfel am întregit conceptul.”, a explicat Lucy Faur.

Look-ul complet a fost imortalizat într-o ședință foto, de care s-a ocupat Dacian Foldi, omul din spatele studioului The Storyalist.

Transformarea Vlăduței Lupău, apreciată în mediul online

La scurt timp după ce a trecut prin transformarea inedită, Vlăduța Lupău a publicat mai multe fotografii pe Instagram, care nu au rămas fără reacție din partea prietenilor și a persoanelor publice din România.

„Rihanna de la Șimleu!”, a comentat Mihai Morar.

„Acel moment când scapi la oala cu sarmale.”, a glumit Adrian Rus, soțul artistei.