Vlăduța Lupău, mai sinceră ca niciodată. Ce n-ar face pentru nicio sumă de bani

Vlăduța Lupău este mai sinceră ca niciodată, cântăreața de muzică populară mărturisind fără niciun fel de ocoliș ce nu ar face pentru nicio sumă de bani. Vedeta a spus totul direct pe rețelele de socializare.

Îndrăgita artistă a dezvăluit că nu se vede locuind în Capitală din cauza traficului super aglomerat, asta în condițiile în care școlile sunt închise și multă lume lucrează de acasă. Cu toate acestea frumoasa șatenă crede că în București să stea prea mult în mașină.

Vedeta vine adesea în București, mai ales când este invitată la vreo emisiune TV sau are de filmat videoclipuri pentru piesele sale, dovadă că știe cât de aglomerat este orașul. Vlăduța Lupău nu s-ar muta din Cluj-Napoca pentru nimic în lume.

Vlăduța Lupău, tot mai deschisă. Ce nu ar face nici în ruptul capului

„Vreau să vă spun că n-aș locui în București pentru nimic în lume, să stau atâta în trafic și mai ales acum când nu toată lumea merge la școală și multă lume lucrează de acasă.

Deci, n-ai cum să stai o zi întreagă în trafic. N-ai cum, exclus!”, a mărturisit Vlăduța Lupău într-o filmare făcută în timp ce se afla la volanul mașinii personale.

Solista de muzică populară este originară din Șimleu Silvaniei, Județul Sălaj, fiind extrem de mândră de originile sale. Artista vine frecvent în București, drumul până aici nefiind lipsit de incidente, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva luni.

Vedeta a împărtășit cu fanii una dintre peripețiile prin care a trecut în timp ce conducea, mașina dându-i câteva bătăi de cap. Vlăduța Lupău s-a trezit cu unul dintre cauciucuri sparte, reușind cu greu să găsească un mecanic care să o ajute.

„Am vrut să nu mai fac niciun story pentru ziua de astăzi, dar trebuie să vă zic ce am pățit, pentru că numai eu le pot păți pe toate când merg la București. Trebuie să ajung dimineață la București, am pornit cu mașina și suntem în Alba Iulia și am făcut pană…

Mă rog, așa am crezut noi. De fapt, s-a spart cauciucul. Și acum suntem la o vulcanizare pe care abia am găsit-o pentru că în pandemie toate sunt închise după 21:00.

Mă rog, a venit omul de acasă, să-i dea Domnul sănătate, fericire și tot ce vrea el. Sper să putem pleca la București”, a povestit vedeta în mediul online, în luna decembrie a anului trecut, scrie spynews.ro.