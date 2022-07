Vlăduța Lupău nici nu a născut și deja vrea să fie mamă a doua oară. Câți copii mai vrea artista: „Au deja camerele făcute”

Vlăduța Lupău urmează să devină mamă pentru prima dată peste foarte puțin timp, dar deja se gândește la următorii copii pe care o să îi aibă.

Câți copii mai vrea Vlăduța Lupău

, iar entuziasmul ei este așa de mare că deja se gândește la următorii urmași pe care o să îi aibă, fără ca măcar să îl fi născut pe primul.

Artista de muzică de petrecere a dezvăluit că vrea o casă plină de copii – cel puțin doi sau poate chiar trei, și își dorește foarte mult ca următorul născut să fie o fetiță.

Vlăduța Lupău are un frate mai mare și vrea ca același scenariu să se repete și în situația ei, iar după ce va deveni mama unui băiețel să facă și o fetiță.

„Eu am un frate mai mare cu un an și două luni și întotdeauna am fost răsfățată de el… Așa că, da, sper să vină și o răsfățată în casă! Doi sau trei copii… că deja au camerele făcute”, a spus artista într-un interviu pentru .

Vlăduța Lupău se gândește să ia bonă. Cine o va ajuta pe artistă cu copilul

Vlăduța Lupău are ajutoare pentru momentul în care va deveni mamă, iar ambele soacre vor îndeplini cu succes rolul de bunici.

Astfel, mama acesteia și mama soțului său vor ajuta după nașterea copilului. Totuși, cei doi se gândesc să angajeze și o bonă care să aibă grijă de cel mic.

„Ne-am gândit la un moment dat să angajăm o persoană, dar pentru început cu siguranță nu va fi nevoie.

O avem pe soacra mea, care de abia așteaptă să-și intre în rolul de bunică, și pe mami, care deja e obișnuită cu acest rol. Eu pot să-mi văd de treabă liniștită cât sunt ele”, a mai spus artista pentru sursa citată.