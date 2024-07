Vlăduța Lupău, plină de vânătăi, la scurt timp după ce a născut. A povestit totul: „Problema e…”

Vlăduța Lupău abia a născut, dar fiul său cel mare are nevoie de ea. Astfel că, jucându-se cu Iair, a fost implicată într-un accident banal, dar în urma căruia s-a ales cu răni și vânătăi serioase.

Vlăduța Lupău s-a accidentat în timp ce alerga după Iair

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, . Pe lângă faptul că pune preț pe carieră, este soție și mamă cu normă întreagă.

ADVERTISEMENT

Recent astfel că acum este mamă de doi băieți. Dar pentru că Iair este mai mare, are nevoie de atenția mamei sale, dar și foarte multă energie. Așa se face că vedeta a fost implicată într-un accident, în timp ce avea grijă de el.

Micuțul a fugit, iar Vlăduța Lupău a alergat să-l prindă, fără să mai țină cont de faptul că este în șlapi. Ce a urmat a fost o căzătură zdravănă, în urma căreia s-a ales cu răni și vânătăi.

ADVERTISEMENT

Pe contul său de Instagram, a povestit totul. „Ce am făcut? Am fugit după lair și eram în şlapii ăia pe care i-aţi văzut în poză și am picat. Problema e cum o să apar eu acum în rochițe la evenimente și cu mâna pe microfon asa?”, a spus Vlăduța Lupău.

Mesajul emoționant transmis de Vlăduța Lupău în ziua în care a născut

Dar nicio problemă nu îi poate umbri fericirea în această perioadă. Vlăduța Lupău radiază de când a devenit mămică pentru a doua oară. Iar în ziua în care a născut, a trimis un mesaj emoționant.

ADVERTISEMENT

„Bine ai venit pe lumea asta, minune! Ai fost dorit și ai venit să ne umpli casa și inima cu iubire! De fapt ai venit să o înmulțești toată iubirea care deja era în casa noastră.

Să știi ca te așteaptă o lume minunată, minunată dacă tu vei fi bun cu ea… pentru ca Dumnezeu, cel care te-a zidit și te-a trimis în ea, îți dăruiește zile după suflet și după fapte. O să aibă mama grijă, să înțelegi ca totul e cu voia Lui.

ADVERTISEMENT

Până una alta, vom merge acasă, unde, o altă dragoste mare, să știi ca îți va fi mereu alaturi la bine și la rău toată viața, la fel ca mine și ca tatăl tău… cine?! Fratele tău minunat, IAIR care îți zic sincer te așteaptă”, a scris Vlăduța Lupău , în una dintre cele mai frumoase zile din viața sa.