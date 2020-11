Vlăduța Lupău, postare de jale pe Tik Tok: „Vezi, fetițo, ce fac banii, dragostea cu toți golanii”

Vlăduța Lupău a strâns sute de mii de vizualizări la o postare de pe Tik Tok, în care apare cântând un cântec de jale, despre o iubire neîmplinită.

Artista este cunoscută pentru melodiile sale de muzică populară, însă în repertoriul său se află și piese de muzică lăutărească. De asemenea, cântăreața fredonează și piesele altor artiști, precum Carmen Șerban sau alți interpreți renumiți din România.

Unul dintre cântecele pe care Vlăduța Lupău le-a interpretat pe Tik Tik este jale, mai exact despre o iubire neîmplinită dintre un băiat și o fată, o tânără care a ales banii în locul iubirii.

Artista apare în timp ce aruncă cu mai mulți lei românești și cântă „vezi, fetițo, ce fac banii, dragostea cu toți golanii/ vezi, fetițo, ce fac leii, dragostea cu derbedeii”, este refrenul pe care Vlăduța Lupău îl fredonează pe Tik Tok.

Este căsătorită cu Adrian Rus, portarul CFR Cluj

Artista s-a căsătorit în 2019 cu Adrian Rus, după un an de logodnă și alți 5 ani de prietenie. Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate voci din Ardeal și are sute de mii de fani pe Youtube și Instagram. Recent, cei doi au sărbătorit un an de căsnicie, moment pe care vedeta l-a menționat pe Instagram.

Vlăduța Lupău a ieșit de curând din carantină, după ce a fost infectată cu noul coronavirus. Din fericire, artista a avut simptome ușoare și nu a avut nevoie de îngrijiri speciale.

„Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, că atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa.

Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi stă în izolare. Cu siguranță întrebarea voastră la fel că și a mea este “De unde am contractat virusul?” Nu șțiu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezență la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.

Vă îndemn pe toți cei care credeți că̆ aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc să̆nătate multă tuturor și să ne vedem cu bine!”, a scris Vlăduța Lupău pe social media, la scurt timp după ce a aflat că are coronavirus.