Vlăduța Lupău, pregătită să devină mamă? Imagini emoționante împreună cu soțul ei, Adrian Rus!

Vlăduța Lupău topește inimile fanilor de pe Instagram cu un story care îi prezintă pe ea și soțul ei în compania micutei Ayana Vlăduța, nepoțica care îi poartă numele.

Ardeleanca este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu toate noutățile apărute în viața ei și a soțului, portarul campioanei CFR Cluj, Adi Rus.

De data aceasta, artista își sărbătorește nepoțica, iar momentele tandre pe care aceasta le-a împărtășit cu fanii ne duc cu gândul la o viitoare dorință de a deveni mamă a celebrei interprete de muzică populară.

Vlăduța Lupău, într-o ipostază care îi face pe fani să se gândească la o viitoare sarcină

Vlăduța Lupău apare alături de soțul ei și de adorabila nepoțică în imaginile care au cucerit pe toată lumea. Tabloul format de cei trei reprezintă un cadru de familie idilic și așteptările duc la trezirea sentimentelor materne pentru celebra cântăreață și apariția dorinței acesteia de a deveni mamă.

Vedeta este foarte atașată de micuța care îi poartă numele. Ea are o mulțime de poze alături de nepoțica ei pe rețelele de socializare, iar fanii nu încetează să le aducă aprecieri și să o îndemne să ia în considerare maternitatea cât mai curând.

Artista se află în orașul natal, Șimleu Silvaniei, alături de familie. Acesta a profitat de ocazie pentru a-l prezenta fanilor și pe tatăl ei, bineînteles, tot alături de nepoțica pe care o iubește extrem de mult.

Vlăduța Lupău, probleme de sănătate recente

Vlăduța avut mici probleme de sănătate cauzate de o răceală. Acesta spune că totul a început după ce a cântat afară și nu a fost îmbrăcată suficient de gros. Imaginile cu ea în timp ce i se făcea o injecție a alarmat fanii, care i-au trimis o mulțime de mesaje. Pentru că toată lumea se gândea la Covid-19, interpreta a dat lămurii cu privire la acest aspect.

„Nu am coronavirus sau vreun alt virus. Am cântat in frig, pe la terase, a și plouat și știți cum e, când ești transpirat te ia imediat. Am avut febră, au fost câteva zile în care nu m-am simțit bine. Acum sunt bine, mi-am revenit, sunt în forță!”, a spus ea pentru Starpopular.ro

Și starea de spirit i s-a îmbunătățit rapid. La câteva zile distanță de evenimentul de mai sus, cântăreața a primit un nai care a aparținut lui Gheorghe Zamfir. Acest lucru a făcut-o extrem de fericită și a împărtășit cu fanii ei momentul special: „dragii mei, sunt foarte fericită. Nu știu dacă voi vă aduceți aminte, dar în pandemie, în starea de urgență, a fost teledomul la Antena 1, cu Fundația mereu aproape, am făcut o donație când am auzit că pot să donez pentru 10 naiuri oferite de Gheorghe Zamfir. Ei bine, astăzi mi-a ajuns acest nai. Nu l-am desfăcut pentru că am vrut să-l desfac împreună cu voi.”, a spus ea pe Instagram.

