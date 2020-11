Vlăduța Lupău, prima apariție tv după ce s-a vindecat de coronavirus / FOTO

Vlăduța Lupău se numără printre persoanele care s-au infectat cu noul coronavirus, însă, din fericire, a avut o formă ușoară. Nici bine nu a ieșit din carantină, că artista a și ajuns la tv, mai exact la Flash Monden, de la Prima tv, unde a cântat în costum popular.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai frumoase cântărețe de muzică populară din zona Ardealului, numită chiar și o a doua Andra, pe care o și apreciază foarte mult. Vocea ei a ajuns cunoscută în toată România, iar pe internet este intens urmărită, în special pe Youtube, unde ostează melodii.

După ce s-a vindecat de coronavirus, Vlăduța Lupău a dat iama în studioul Prima tv pentru a povesti cum se simte, dar și pentru a cânta melodiile sale.

„Ia uitați-vă, dragii mei, de când nu m-ați mai văzut pe mine așa îmbrăcată?”, a menționat artista în dreptul imaginilor în care apare îmbrăcată în veșminte tradiționale românești.

Cântăreața este pusă pe treabă, căci după o perioadă de carantină de 14 zile, dar și după tot acest timp în care nu a avut voie să cânte la petreceri, își dorește să apară în fața oamenilor, cel puțin la tv, ori pe Youtube, cu piesele ei.

A făcut anunț pe Instagram după ce a fost infectată cu COVID-19

„Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, că atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa…

Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi stă în izolare. Cu siguranță întrebarea voastră la fel că și a mea este “De unde am contractat virusul?” … nu șțiu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezență la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.

Vă îndemn pe toți cei care credeți că̆ aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc să̆nătate multă tuturor și să ne vedem cu bine!”, a scris Vlăduța Lupău pe social media, la scurt timp după ce a aflat că are coronavirus.

