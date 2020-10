Vlăduța Lupău, primele declarații după ce a ajuns de urgență la medic: „Am avut febră. Nu m-am simțit bine”

Vlăduța Lupău a ajuns pe mâna medicilor după ce câteva zile a avut febră și stări de rău. Ea a postat pe Instagram imagini de pe patul de spital, în timp ce îi era realizat un tratament injectabil.

Artista de muzică populară a declarat că totul a pornit după ce cântat afară, unde era frig, iar ea era îmbrăcată sumar.

Vedeta a dezvăluit că se simte mai bine în urma medicației primite.

Vlăduța Lupău, la spital, după ce a făcut febră

Cântăreața din Ardeal a ținut să menționeze că stările de rău nu s-au datorat vreunui virus, ci doar o răceală din cauza căreia s-a simțit rău câteva zile la rând. Postările Vlăduței Lupău au pus pe jar fanii, care i-au trimis sute de mesaje de îngrijorare.

Artista a fost nevoită să dezvăluie motivul pentru care a fost necesar să i se administreze tratament injectabil. Foarte multe persoane s-au gândit că vedeta a luat coronavirus, însă artista a adus lămuriri în acest sens.

„Nu am coronavirus sau vreun alt virus. Am cântat in frig, pe la terase, a și plouat și știți cum e, când ești transpirat te ia imediat. Am avut febră, au fost câteva zile în care nu m-am simțit bine. Acum sunt bine, mi-am revenit, sunt în forță!”, a declarat Vladuta, pentru Star Popular.

Deși a înfruntat o răceală zilele acestea, artista este fericită, căci, recent, a primit în dar un nai ce a aparținut celebrului Gheorghe Zamfir. „Dragii mei, sunt foarte fericită. Nu știu dacă voi vă aduceți aminte, dar în pandemie, în starea de urgență, a fost teledomul la Antena 1, cu Fundația mereu aproape, am făcut o donație când am auzit că pot să donez pentru 10 naiuri oferite de Gheorghe Zamfir. Ei bine, astăzi mi-a ajuns acest nai. Nu l-am desfăcut pentru că am vrut să-l desfac împreună cu voi. ”, a mărturisit Vlăduța Lupău pe Insta Story.

Este căsătorită cu portarul CFR Cluj

Vlăduța Lupău și Adrian Rus se cunosc de mai mulți ani, însă împreună sunt de de doi ani. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2019, iar nașă de cununie le-au fost fost tocmai Olguța Berbec, o altă artistă celebră de muzică populară de la noi, care are mai mult succes în zona Olteniei.