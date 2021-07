Vlăduța Lupău, relație specială cu soacra. Ce face mama lui Adrian Rus pentru artistă

Artista a găsit o a doua mamă în persoana soacrei sale, care este foarte atentă la sănătatea vedetei. Așa se face că mama jucătorului de fotbal se gândește enorm la nora sa.

Vlăduța Lupău a scos la iveală faptul că soacra nu o lasă să plece de acasă fără mâncare, mai ales atunci când are o zi lungă de filmare și nu are timp să meargă la masă.

Solista de muzică populară și mama lui Adrian Rus au în felul acesta o relație specială, despre care a vorbit recent extrem de deschis și chiar a publicat imagini cu soacra în trecut.

Vlăduța Lupău, declarație despre soacra sa. Ce are grijă să facă mama soțului ei

„Astăzi am din nou o zi din aia în care nici să mănânc nu apuc, dar am noroc că soacra mea mi-a făcut sandviș, să nu cumva, doamne ferește, să slăbesc”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Acesta nu este primul mesaj care face trimitere la legătura pe care o are vedeta cu mama soacră. În urmă cu câteva luni a publicat și poze cu mama lui Adrian Rus.

Interpreta de muzică populară o numește pe soacra sa „mama iubirii mele”, semn că se înțelege de minune cu soacra sa. În plus, mama ei și mama lui Adrian Rus au o relație la fel de frumoasă.

„La mulți ani, mama iubirii mele!”, este mesajul lăsat de Vlăduța Lupău, alături de o imagine în care apare strângându-și în brațe soacra.

„În poza asta sunt cele 2 mame ale mele!”, a mai scris cântăreața de muzică populară pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău, prima oară pe scenă la doar 4 ani

Vlăduța Lupău este un nume sonor în industria muzicală de la noi, fiecare piesă pe care o scoate ajungând imediat la inimile fanilor. Vedeta are melodii care intră la suflet, ea mărturisind la un moment că și-a descoperit pasiunea la 4 ani.

„Dragi prieteni, pe la 4 ani am avut primul spectacol unde trebuia să cânt o melodie împreună cu fratele meu. No’ și am urcat noi pe scenă, oameni ne-o aplaudat! Că eram mici și cred că și tare simpatici și eu deja mi-am luat-o în cap cred. De ce?

Pentru că atunci când trebuia să încep prima strofă eu am început cu un plâns de toată frumusețea după care am ieșit în glorie de pe scenă! Adică am rupt-o la fugă. Cam asta e un moment fain”, a povestit în urmă cu ceva vreme artista pentru .