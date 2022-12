Vlăduța Lupău, replică pentru cei care spun că are operații la față. Care este, de fapt, adevărul

Îndrăgita artistă are o replică neașteptată pentru cei care spun că are la față. Care este, de fapt, adevărul despre presupusele ”îmbunătățiri” făcute de solistă până la vârsta la 31 de ani. Are sau nu intervenții?

Vlăduța Lupău, declarație pentru cei care o acuză că are intervenții estetice. Ce spune cântăreața

Vlăduța Lupău observă ce se comentează despre aspectul său și este la curent cu comparațiile făcute între imaginile sale vechi și cele din prezent. Vedeta susține că nu are nimic împotriva operațiilor estetice, doar că ea nu are niciuna.

Singura intervenție pe care o face în mod repetat are legătură cu ridicarea buzei superioare. Totodată, șatena și-a injectat înainte de botezul fiului său acid hialuronic în buze care acum sunt mai mult voluminoase.

„Încă învăț să lucrez cu mine și să nu mai bag în seamă! Nu am nicio operație estetică la față, că despre asta s-a scris. Am purtat aparat dentar și mi-am aranjat dinții…

Încă nu sunt perfecți, iar cine ar fi mai atent ar putea observa faptul că am arcada cumva strâmbă și am lipsă un canin, așa, ca să știe toți care mă cred așa operată și perfectă.

Iar faptul că, atunci când s-au scris aceste lucruri, s-a postat o poză de când aveam 14 ani, e firesc că un copil la 14 ani nu arată ca la 31. Și nu e corect ca jurnalist să pui o poză cu mine de la 14 ani și una de la 31 în care eram super machiată.

Tot ceea ce fac, odată la câtva timp, este să îmi corectez buza superioară! Ceea ce nu se numește operație estetică!”, a declarat Vlăduța Lupău pentru revista .

Vlăduța Lupău, atentă la imaginea sa. Ce face pentru siluetă

Vlăduța Lupău este foarte atentă la imaginea și la silueta sa. Din fericire, de muzică populară are o genă foarte bună care s-a dovedit de ajutor după ce l-a născut pe fiul său, Iair, după ce în sarcină a luat în greutate 12 kilograme.

La scurt timp după ce a devenit mamă a eliminat 8, vedeta subliniind că nu este adepta dietelor. Solista adoră să meargă la masaj și să doarmă, mai ales că pierde foarte multe nopți prin prisma evenimentelor pe care le desfășoară.

De asemenea, frumoasa artistă iubește să meargă în vacanțe și abia așteaptă să facă una alături de băiețelul său și al partenerului de viață, fostul jucător de fotbal Adrian Rus.