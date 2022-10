Vlăduța Lupău s-a simțit jignită de mesajul unei fane care s-a luat de numele fiului său. Reacție dură: “Cum îți permiți tu să…”

Vlăduța Lupău și Adrian Rus au devenit părinți pentru prima oară. Artista a primit nenumărate critici din partea fanilor, pe care a încercat să le ignore, cel puțin până acum.

Vlăduța Lupău, criticată pentru numele fiului său

După ce în urmă cu câteva săptămâni, internauții , în condițiile în care s-a refăcut rapid după naștere, acum, o fană a acesteia s-a luat de numele pe care artista și Adi Rus l-au ales pentru cel mic.

Mesajul a enervat-o atât de tare pe celebra artistă, încât aceasta nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online. Să nu uităm că Vlăduța Lupău și Adi Rus au ales cu atenție numele celui mic: Iair. .

”Singurul lucru pe care nu l-am înțeles e numele copulilui. de unde ați luat numele ăla ciudat? Cum îl vor striga copiii la școală?”, a fost comentariul primit de Vlăduța Lupău.

A fost suficient pentru ca artista să își iasă din minți. Vlăduța Lupău nu înțelege cum oameni străini își permit să o întrebe lucruri atât de personale.

Reacția extrem de dură pe care a avut-o Vlăduța Lupău

De asemenea, ea a făcut un apel la fani să nu o mai întrebe nimic despre numele celui mic, în condițiile în care ea știe cel mai bine de ce l-a ales, dar și ce semnificație are.

”Singurul lucru pe care nu-l înțeleg eu este cum îți permiți tu să mă întrebi pe mine de ce am pus numele ăsta la băiatul meu. Adică la băiatul meu, nu la al tău, nu la a lui ăla, nici la a lui ăla și cum o să-l strige pe el copiii la școală. Ce nu poți tu de grija lui cum o să-l strige pe el copiii la școală. O să-l strige ”bă băiatule” dacă e așa greu să zică Iair.

Și ca să nu mai mă întrebați de ce am pus numele ăsta, e pentru că așa am vrut eu. Așa am vrut eu, iar Iair este un nume luat din Biblie, un nume evreiesc, un nume de creștin. Oare cum o s-l strige? ”Bă șefu”, o să-l strige”, a fost reacția dură a Vlăduței Lupău.