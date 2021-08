Vlăduța Lupău și-a dezvăluit secretul, direct de pe plajă. Îndrăgita cântăreață le-a explicat fanilor de ce nu obișnuiește să posteze fotografii în costum de baie.

Interpreta de muzică populară se relaxează la plajă, alături de soțul ei, Adi Rus, cu care este căsătorită de aproape doi ani. Cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz.

Vlăduța Lupău și-a dezvăluit secretul, de pe plajă. „De aia nu pun poze în costum de baie”

și-a dezvăluit secretul, în timp ce se afla pe plajă. Artista a postat o fotografie în care se relaxează la soare, alături de soțul ei, care își odihnește capul pe umărul ei.

Cântăreața se bronzează cu urme din cauza faptului că partenerul ei de viață alege să se odihnească pe umărul ei. Din acest motiv, vedeta preferă să nu posteze fotografii în costum de baie.

„Mă bronzez cu urme. De aia nu pun poze în costum de baie”, a scris Vlăduța Lupău pe pagina sa de .

Fanii i-au lăsat zeci de comentarii interpretei de muzică populară și i-au transmis complimente. Internauții au remarcat cât de bine se înțeleg cei doi soți, așa cum se vede din imagini.

„Cea mai bună protecție UV”, „Te acoperă sa nu te atingă nici soarele”, „Sigur te bronzezi pe bucățele! Sunteți superbi și adorabili!”, „Frumoșilor”, „Cel mai frumos cuplu și oameni minunați, distracție plăcută”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Ce spune interpreta de muzică populară despre un copil

Urmăritorii au întrebat-o de multe ori pe frumoasa artistă iar aceasta nu a ezitat să le răspundă.

Solista în vârstă de 30 de ani a declarat că își dorește un copil la un moment dat, dar nu știe când se va întâmpla marele eveniment. Vlăduța Lupău s-ar vedea în ipostaza de mămică și nu exclude apariția unui nou membru al familiei în viitor.

Artista a mai spus că nu depinde doar de ea venirea pe lume a unui bebeluș, însă acesta va fi așteptat cu brațele deschise în orice moment.

Cântările și programul încărcat nu îi permit, momentan, să se descurce cu rolul de mămică, dar este sigură că părinții și socrii ei îi vor sări în ajutor.

„Vreau să am un copil, deși știu că o să fie foarte greu la cântările și la programul meu, dar am noroc. Am părinții aproape, am viitorii socrii aproape”, a declarat cântăreața, cu ceva timp în urmă.