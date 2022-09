Vlăduța Lupău și Adi Rus au trecut printr-un moment de panică cu fiul lor: “Plângeam toți trei”

Vlăduța Lupău a povestit prin ce moment de panică a trecut cu fiul ei. Viața cântăreței s-a schimbat radical de când a devenit mamă, după cum a recunoscut chiar ea.

Vlăduța Lupău și Adi Rus, moment de panică cu fiul lor

Interpreta de muzică populară și Adi Rus au devenit părinți pentru prima dată la începutul lunii august. Artista este fericită de când l-a adus pe lume pe Iair, care .

Deși viața este frumoasă alături de băiețelul ei, Vlăduța Lupău recunoaște că nu îi este ușor să fie mamă. Vedeta a trecut printr-un moment de panică cu fiul ei.

La momentul respectiv, solita se afla la casa cea nouă pentru a face curățenie, iar micuțul Iair a rămas cu Adi Rus la apartament. În acel moment, bebelușul a început să plângă mai tare decât de obicei.

Vlăduța Lupău a mers imediat acasă, după care au ajuns să plângă toți trei. În cele din urmă, cei doi părinți au trecut peste această întâmplare și au realizat că nu trebuie să intre atât de repede în panică.

“Am avut un singur moment de panică, într-o seară, când eu eram la casă, făcând curățenie, iar Iair a rămas cu tăticul la apartament… și a început să plângă mai puternic decât eram obișnuiți.

Am venit rapid acasă și, în final, plângeam toți trei. Am trecut peste și am înțeles că nu mai trebuie să ne panicăm, pentru că sunt lucruri normale… iar dacă plânge nu e ca și cum se întâmplă ceva tragic.”, a declarat Vlăduța Lupău pentru .

Cât de mult s-a schimbat viața Vlăduței Lupău de când a născut

Solista a recunoscut că perioada de început din viața unei mame este una frumoasă, dar și grea, mai ales că este la primul copil și sunt momente în care nu mai știe ce să facă.

Vlăduța Lupău a mai spus că totul s-a schimbat în viața ei și a fost mai greu decât se aștepta.

“Perioada asta de început e frumoasă și ea, însă pot spune că este și foarte grea, iar cine mă contrazice minte!

Fiind la primul copil, nu știi exact ce ai de făcut, plus că treci prin multe schimbări hormonale și printr-o naștere care, la fel, este grea, indiferent de modul în care naști, și aici mă refer la naștere naturală sau cezariană.

Se schimbă radical viața și programul, și absolut tot! Deci a fost mai greu decât mă așteptam… Abia acum începe să fie puțin mai ușor.” a mai explicat Vlăduța Lupău pentru sursa citată.

În primele trei săptămâni de când a venit pe lume fiul ei, artista nu a acceptat ajutor decât din partea soțului ei. Amândoi au fost foarte obosiți din acest motiv.

Cât despre fiul ei, cântăreața spune că este gălăgios doar atunci când îi e foame. Noaptea se trezește de două ori, tot pentru a mânca.

, într-o zi de sâmbătă. Solista a împărtășit vestea cea mare cu fanii la scurt timp după ce a născut.