Vlăduța Lupău și soțul ei, concediu în Ierusalim. „E prima și ultima vacanță pe care o avem fără el”

Vlăduța Lupău și soțul ei, concediu în Ierusalim. Aceștia au ajuns la destinație dar au avut parte de o întorsătură neașteptată de situație.

Vlăduța Lupău și soțul ei au mers singuri în vacanță

Vlăduța Lupău și soțul ei nu l-au luat și pe fiul lor în vacanță. Vedeta a primit multe mesaje în legătură cu acest lucru și a ținut să precizeze de ce au plecat fără Iair.

Cântăreața a spus că regretă foarte mult că nu a putut să îl ia și pe fiul ei în vacanță la Sfântul Mormânt. Vlăduța Lupău chiar a dezvăluit că a rezervat vacanța în urmă cu un an și nu a putut să îl ia și pe fiul ei.

Doar că acum știe mai bine și a decis că nu o să mai plece în nicio vacanță fără copilul ei. Artista chiar le-a mărturisit fanilor că îi este foarte dor de

“M-ați întrebat în multe mesaje dacă am mers în vacanță fără Iair. Răspunsul este da și cred că e prima și ultima vacanță pe care o avem fără el și asta din cauză că am luat cred că de aproximativ un an vacanța asta și așa a fost firma. Ce dor îmi e de el”, a spus vedeta.

Ce au pățit Vlăduța Lupău și soțul ei în concediul în Ierusalim

Vlăduța Lupău și soțul ei au avut parte de o experiență neplăcută în . Vedeta a spus că a mers până acolo, dar nu poate intra în Sfântul Mormânt.

Vedeta a mers în vizită chiar în timp ce era Paștele la evrei, iar biserica era închisă. Vlăduța Lupău și soțul ei vor mai încerca să mai meargă la Sfântul Mormânt în altă zi din vacanța lor.

“Am venit la Ierusalim, din păcate am avut ghinionul să nu putem intra la Mormântul Sfânt, pentru că astăzi la evrei este Paștele și mă rog, biserica era închisă.

Am înțeles că și preoții catolici se roagă în biserică. Dar o să încercăm să venim, oricum, mâine”, a spus Vlăduța Lupău, pe contul său de Instagram.