Vlogger de succes și suporter înfocat al Universității Craiova: „În fiecare an sper la titlu! Este o senzație unică pe stadion”. Exclusiv

Universitatea Craiova este formația de suflet a lui Ionuț Bercea, vloggerul craiovean care are sute de mii de fani în toată țara și care rar ratează un meci al „alb-albaștrilor” de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Youtuberul oltean a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre trupa lui Eugen Neagoe, dar și pasiunea pentru fotbal.

Ionuț Bercea este unul dintre cele mai îndrăgite persoane din Bănie, dar și un susținător înfocat al . Youtuberul cunoaște succesul în România, iar de ceva vreme i-a obișnuit pe fanii săi cu vlogguri de la partidele „alb-albaștrilor”, dar și serii din îndrăgitul joc FIFA.

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Bercea a mărturisit care este partida ce îi va rămâne în suflet pentru tot restul vieții, dar senzație pe care a avut-o la primul contact cu gazonul de pe „Ion Oblemenco”. Acesta a declarat că se gândește la un gest special pe care l-ar face în cazul unui triumf al „juveților” în SuperLiga României.

Ionuț Bercea s-a îndrăgostit de „sportul rege” datorită lui și speră să îl vadă cu ochii lui până la retragere, la fel cum își dorește și ca Universitatea Craiova să fie campioana României. Youtuberul a vorbit și despre cariera sa, dar și sacrificiile din spatele camerelor.

De unde a venit pasiunea pentru fotbal?

– De la Cristiano Ronaldo! Eram copil aveam vreo șapte, opt ani și mi-au băgat ai internetul și nu suportam fotbalul, nu mă atrăgea. Tata se uita toată ziua la meciuri, erau Campionatele Mondiale. Toți se duceau în curtea școlii, dar nu mă atrăgea până când mi-am băgat internetul și îmi apăreau pe Youtube la recomandate cu unul care juca la Manchester United și îmi plăceau dribilingurile și am zis că vreau să fiu ca el, dintr-o dată. Țin minte că muream de nerăbdare, m-am dus la tata vara pentru că nu era niciun meci și îl întrebam când începe campionatul că voiam să văd un meci, toate campionatele erau în vacanță. Mă uitam la tot felul de meciuri, habar nu aveam cine juca, dar mă uitam.

Luam mingea acasă, mă uitam pe Youtube la schemele lui Cristiano și ieșeam afară să le fac, dar mai uitam până la poartă și mă întorceam înapoi să mă uit la fotbal. Datorită lui iubesc fotbalul, de asta am și tablouri și tricouri cu el. Am tricoul lui de la United, ultimul lui tricoul de la Real Madrid.

Ai apucat să îl vezi vreodată cu ochii tăi?

– Ăsta e regretul vieții mele, tare îmi e frică să nu treacă timpul și să nu apuc să îl văd măcar odată. Am fost aproape odată să mă duc să îl văd, dar nu s-a putut. Aștept să mă liniștesc și o să îmi cumpăr bilet, o să mă duc să îl văd la Riad.

Care sunt primele amintiri pe care le ai pe stadion?

– Am câteva meciuri pe retină, din păcate unul cu traumă… Țin minte că am fost la Craiova cu Poli Timișoara, celebrul Craiova – Vaslui și nu vrei să știi ce a fost în inima mea atunci. Nu mă duceam foarte mult, o dată de două ori pe an, era mai greu atunci, biletele nu se găseau atât de ușor. Tata mă ducea mai mult vara, nu mă ducea mereu, dar și când mă duceam nu mai doream cu o zi înainte, mi-aș fi dorit numai să ating iarba de pe stadion.

Prima dată când am fost pe „Ion Oblemenco” la nivelul gazonului a fost la Universitatea Craiova – FCSB, țin minte că a fost stadionul plin atunci. Nu o să uit toată viața mea și acum mi se face pielea de gâină. Când am intrat și am văzut stadionul cu oameni mi-a dat o senzație că dacă aș fi intrat mușcam din ei, făceam orice. Este altceva, este o senzație unică.

În afară de meciul tur cu Farul și meciul cu Sepsi, Craiova a jucat în play-off foarte bine, dar am ratat mult în schimb. Am dominat orice echipă, nu știu cum a scăpat Farul pentru că am avut 34 de ocazii. Mulți oameni se bucură de rezultat, dar trebuie să vezi și jocul.

Ionuț Bercea speră ca Universitatea Craiova să fie campioana din SuperLiga: „În fiecare an sper la titlu”

Craiova merita mai mult de locul patru?

– Din punct de vedere al jocului pentru ce a oferit în acest play-off merita locul doi garantat. Farul chiar a meritat campionatul, cred că este cel mai meritat campionat câștigat din câte am văzut în România. Sunt de părere că dacă jucam 10 meciuri cu Sepsi cu aceași miză, îi băteam în nouă, iar ăsta a fost al 10-lea meci în care nu i-am bătut, se mai întâmplă.

Ești un suporter înfocat al Universității Craiova, mai speri la titlu?

– În fiecare an sper, cred că am mai multă speranță decât mulți suporteri. Dacă băteam FCSB și am avut toate șansele să îi bătem… Când a avut Ivan acest penalty eram cu prietenii și le-am spus că dacă dă îi bătem, dar dacă ratează ne mai dau. La al doilea penalty făceau unii în râs să bată tot el din nou, dar el a dat atâtea penalty-uri și este normal că mai ratează. Messi a ratat în Copa America, Mbappe a ratat în Franța – Elveția, se mai ratează.

Care sunt printre cele mai frumoase amintiri pe care le ai cu Universitatea Craiova?

– O să rămână meciul din sezonul trecut, ultimul meci din play-off cu Farul când am bătut cu 4-1. O să rămână cel mai frumos meci din viața mea pentru că m-am dus cu tata. Nu mai fusese cu mine de când eram copil și de data asta l-am dus eu, pentru mine o să rămână cel mai frumos meci și cred că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea.

Ce crezi că i-a lipsit Universității Craiova?

– Golurile, ocazii am avut. Nicio echipă nu stă perfect la toate capitolele, apărarea mi s-a părut destul de bună, iar la nivel de portar Popescu mi se pare cel puțin portar de națională. Nu știu de ce nu este convocat, poate sunt puțin subiectiv, dar mi se pare că în play-off a apărat foarte bine. Ne-au lipsit golurile și uneori să fim mai răi, așa cum a avut Sepsi la ultimul meci, parcă jucau meciul vieții lor și dacă ar fi făcut orice chiar dacă nu era o miză.

Vin și întâriri la Universitatea Craiova. Ce părere ai de transferul lui Alex Mitriță?

– Prin presă am mai auzit că ar fi un regres pentru el. Pe Mitriță l-a urmărit în mare parte și mi se pare că nu a avut niciodată un meci slab în ultimii ani, că nu a jucat la altă capacitatea lui maximă este clar. Mi se pare că Mitriță a jucat la 30-40%, dacă ar juca la 100% cred că ar fi un jucător de 30-40 de milioane, deși nu vreau să exagerez. Fiecare are gândirea lui, dar Mitriță mi se pare unul dintre cei mai buni fotbaliști români și nu știu de ce nu este la națională. Nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că există și alte variante în afară de Pușcaș pe postul lui.

Youtuberul din Bănie a fost aproape de o carieră în fotbal: „Talentat nu eram, dar am fost muncitor. Mai joc pe la Liga 5 câte puțin”

Tu ai jucat și fotbal, de ce ai renunțat?

– Talentat nu eram, eram 0 talent, dar am fost muncitor. Eu jucam de obicei nouă fals și acolo aveam cel mai bun randament, alergam destul de mult deși aveam probleme cu greutatea și îmi plăcea să joc. Când nu ai susținere este greu, în sensul că probabil părinții nu au văzut în mine un talent și am zis că poate se lasă și de școală. Nu m-au susținut și tu ca și copil este greu să te duci la cluburi. Nu cred că ăsta este principalul motiv.

Mai joc pe la Liga 5 câte puțin, dar este foarte greu pentru că am avut ambele picioarele rupte. M-am operat de menisc, am un ligament anterior rupt. Când am ajuns din Bali m-am dus pe sintetic, poate a avut și o legătură cu zborul, am stat o lună și ceva chiar am refuzat un meci de fotbal caritabil. Probabil aș fi fost un jucător foarte accidentat, ca și Hazard la Real Madrid. Mi-am dat seama că cel mai urât lucru din lumea asta să vrei, dar să nu poți să joci.

Care crezi că ar fi cel mai detemut adversar la FIFA dintre jucătorii Universității Craiova?

– Nu știu cine joacă, sincer. Știu cine ar fi detemut la Canter, Ivan! Și pe teren și pe CS Go se descurcă la fel de bine.

Care crezi că este cel mai bun jucător de la Universitatea Craiova?

– Depinde, pentru că fiecare jucător are meciuri bune. E greu de spus pentru că sunt poziții diferite în teren. Pe lângă Ivan care a avut meciuri bune, Crețu s-a remarcat, Popescu și Vlădoiu despre care sunt convins că este cel mai rapid jucător din Liga 1. Deși am văzut că multă lume îl critică, Vlădoiu o să facă foarte mulți bani.

În FIFA care este cel mai bun jucător?

– Cred că este Ivan. Uneori mă uit și la Markovic, care are un talent enorm. Aveam un prieten în copilărie de genul lui Markovic, rar am văzut un jucător atât de talentat, însă nu mai joacă fotbal. Nu a avut susținere, a fost și leneș și îmi pare rău că nu mai am filmări cu el. Regretul vieții mele este că nu l-am văzut jucând în fotbalul mare.

Cum vezi războiul dintre cele două echipe din Bănie?

– Când au promovat aveam așteptări mult mai mari din partea lor, dar cred că nu este niciun război. S-a dovedit care este câștigătoarea, una joacă în play-off, iar altă în play-out. Nu știu dacă mai este ceva de disputat, tot văd acuzații, dar probabil sunt și răutăți. Cred că totul s-a lămurit. Bravo lor, au avut un an mai bun decât anul trecut, dar au fost și scandaluri. Nu mai este un război pentru mine.

Dacă Universitatea Craiova ar câștiga titlul ce jucător ți-ai colanta pe mașină?

– Golgheterul din acel sezon, nu știu dacă pot să găsesc pe cineva să îl colanteze, dar o să fac altceva. Știi cum și-au lăsat cei de la Steaua mustață după ce au câștiga titlul, la fel îmi fac și eu.

Ionuț Bercea este nelipsit de la meciurile Universității Craiova pe stadionul „Ion Oblemenco”: „Am ratat maxim două”

Ai ratat vreun meci din acest sezon?

– În sezonul acesta cred că am ratat maxim două meciuri acasă. Unul cu CFR Cluj în play-off, atunci când eram plecat în Bali, iar la unul eram plecat din Craiova. La televizor nu ratez, am fost în Teambuilding la meciul cu Rapid și aranjasem să fiu la meci și am văzut că s-a mutat pe 22 când eram plecat, eram la masă cu prietenii și stăteam cu telefonul întors și mă uitam la meci.

Când ai realizat că poți să îți faci o carieră pe Youtube?

– A fost a doua mea pasiunea, nu știu când am realizat. Știam că se pot face bani, cred că Mikey Haș era cel mai mare youtuber și cred că făcea 1.000-2.000 pe lună. Mă gândeam că dacă o să fac 1.000 de euro pe lună o să fiu cel mai fericit, nu m-am gândit că o să ajung la nivelul ăsta. Realizez asta și sper să o fac cât mai mult timp, încerc să fac cât de bine pot, dar să nici nu mă schimb. Sunt genul de creator de conținut care își pune pasiunea acolo, faci și lucruri care merg, dar pun și tik-tok-uri și story-uri de la meci. Îmi place și încerc să îmi expun și pasiunile.

Ai trecut de un milion de abonați pe Youtube…

– Nu știu cât de relevanți mai sunt abonații, dar este mai greu acum să faci abonați pe Youtube. Cei care au un milion o să rămână așa, iar ceilalți care nu au va fi greu să ajungă la un milion.

Cât de grea este munca din spate?

– Sunt responsabilități, pentru că lumea nu știe lucrurile din spate și sunt mai multe inside-uri, pe lângă treaba de editor pe care nu o mai fac. Sunt treburi de contabilitate, trebuie să plătești taxe și așa mai departe, să știi ce contracte faci. Ai și contabilă, dar unele lucruri trebuie să le faci tu. Sunt concedii în care nu te poți duce pentru că ești la un eveniment sau în care trebuie să pleci mai devreme. Nu ai niciodată vacanță, poate că alții când pleacă în vacanță uită de toate lucrurile, la mine chiar dacă sunt în vacanță mai pregătesc clipuri, deci nu avem vacanțe niciodată.