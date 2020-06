Vloggerița Tequila, adevărul despre bărbatul care a agresat-o. Nu este fostul consilier ALDE, ci un alt om de afaceri – VIDEO

Vloggerița Tequila, pe numele ei real Bianca Adam, a făcut dezvăluiri pe canalul ei de Youtube despre bărbatul care a agresat-o.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra a menționat că cel cu care a intrat în conflict nu este nu este R.R., fost consilier local la Chiajna, din partea ALDE.

Tequila a menționat că agresorul ei chiar a făcut declarații publice, însă oamenii au făcut o confuzie și au acuzat pe altcineva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am să las legea să se ocupe de el”

Vloggerita Tequila a povestit pe canalul său de youtube întreaga întâmplare.

Un dezvoltator imobiliar a sunat-o și a înjurat-o la telefon, după care, în momentul în care s-au văzut, acesta a devenit agresiv.

ADVERTISEMENT

” A decis să apară public cu mască și fără nume. Oamenilor cărora încerci să le faci bine, dacă continuă să îți facă rău, este cel mai bun test pentru tine ca să nu pici. Universul are grijă de toate și le pune în echilibru. Cea mai proastă chestie când îi faci rău cuiva este să continui să îi faci rău. Dacă în fața dumnealui era un bărbat de 2 metri nici nu mai are loc de îndoială că nu comenta nimic. O să port o glugă neagră în semn de solidaritate pentru oamenii ce luptă împotriva agresiunii de orice fel.”, a spus Tequila pe contul de Youtube.

Totul s-a întâmplat după ce bărbatul a fost deranjat de faptul că tânăra parcase mașina într-o parcare ce îi aparținea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Până acum, majoritatea l-au acuzat pe un fost deputat ALDE, care la rândul lui are un trecut violent.



Bianca Adam a mărturisit că scenele de groază au făcut-o să capete o frică de oameni. În urma altercației, iubitul ei s-a ales cu capul spart.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvoltatorul imobiliar din București a împins-o, lovit-o brutal, plus că i-a spart telefonul. Atât ea, cât și iubitul ei au făcut plângere penală la Poliție.

În timpul luptei, vloggerita Tequila a folosit un spray paralizant cu piper, pe care îl poartă asupra ei de mai mulți ani.

ADVERTISEMENT

Tânăra a menționat că a parcat mașina în locul respectiv după ce dezvoltatorul blocului în care locuiește a asigurat-o că nu va fi nicio problemă.

ADVERTISEMENT

” Nu am vrut să răspund la ură cu ură. Motiv pentru care nu am divulgat identitatea agresorului. Care, by the way, nu e R.R. Eu nu am declarat niciodată nici un nume, implicit nu am declarat niciodată nici un R. Oamenii și presa au preluat numele ăsta din simple comentarii cu speculații, pe care de asemenea, am încercat să le șterg. Ok, am trecut peste asta, nu este niciun R, nu-l mai implicați. În schimb, adevăratul agresor a apărut și a declarat public numai nenorociri și aberații la care mă simt nevoită acum să vin cu un răspuns. A decis să iasă public cu mască și fără nume, deci îi respectăm decizia, că suntem de treabă”, a explicat Tequila în cel mai nou vlog al său.