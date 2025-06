Vocea importantă din PNL care susține revenirea în partid a lui Ludovic Orban: ”Nu e deloc o idee rea”

Un lider important al Partidului Național Liberal (PNL) este de părere că o revenire a lui Ludovic Orban în partid nu este deloc o idee rea. Există deja zvonuri privind o posibilă fuziune între PNL și Forța Dreptei (FD).

Ciprian Ciucu, despre o posibilă revenire în PNL a lui Ludovic Orban: ”Nu mi se pare deloc o idee rea”

În noiembrie 2021, fostul lider PNL şi alţi 16 parlamentari liberali demisionau din partid din cauza conflictului în care au intrat cu noua conducere a formaţiunii politice de la acea vreme. Ei anunțau că vor înființa o nouă formațiune cu doctrină liberală. Iar pe 14 decembrie 2021 lua naștere Forța Dreptei (FD), partid politic din România de centru-dreapta.

Prezent sâmbătă, 14 iunie 2025, la o televiziune de știri, prim-vicepreşedintele PNL, în PNL ”nu e deloc o idee rea”.

Actualul edil de la Sectorul 6 dezvăluie că s-a întâlnit cu Ludovic Orban la ceremonia de învestire a preşedintelui Nicuşor Dan, în curtea Palatului Cotroceni şi au depănat amintiri.

”Am fumat o ţigară la Cotroceni, am ieşit amândoi afară, la ceremonie. L-am salutat, am depănat amintiri vechi. I-am zis că nu trebuia să plece din PNL. A zis că asta a fost decizia lui atunci. E o relaţie decentă”, a spus Ciprian Ciucu, la .

Un ton mult mai critic a adoptat Ciucu atunci când a vorbit despre la prezidențialele de pe 4 mai. Vorbind despre posibilitatea ca fostul lider PNL să rupă partidul şi să formeze o nouă formaţiune politică, Ciuc a spus: ”Nu m-am gândit, nu ştiu. Dacă are aşa o ură faţă de partidul ăsta, poate face. Dacă nu, poate să nu o facă. Nu ştiu. Nu ştiu ce motivaţie mai are să continue în politică. Asta depinde de domnia sa. A candidat, şi-a asumat, a dus o candidatură la bun sfârşit, cu curaj”, a spus edilul.

Orban l-a desemnat pe Ciucu candidat la primăria Sectorului 6, în 2020

Relația Orban – Ciucu a traversat mai multe etape interesante în ultima jumătate de deceniu. În 2020, într-o perioadă grea din plină pandemie, Ludovic Orban, din rolul de preşedinte al PNL, l-a desemnat pe Ciprian Ciucu candidat pentru Primăria Sectorului 6. Ciucu avea să câştige scrutinul, devenind singurul primar liberal din Capitală.

Relația dintre ei s-a răcit apoi. La Congresul PNL din toamna anului 2021, Ciprian Ciucu l-a susţinut pe Florin Cîțu pentru şefia partidului, și nu pe Orban, cel care i-a fost contracandidat.