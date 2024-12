Vocea României se apropie de final! Câștigătorul se află în echipa Irinei Rimes? „Să trăiască momentul alături de mine! Să fie VOCE!”

Emoții mari pentru concurenții din echipa Irinei Rimes! Astăzi are loc prima ediție live a emisiunii Vocea României. Publicul decide soarta participanților în cadrul showului muzical de la Pro TV.

Cine sunt concurenții Irinei Rimes?

Narcisa Badea, Oleg Spînu și Romina Apostol au povestit, pentru FANATIK, despre experiența Vocea României. Cei trei au avut parte de momente dificile pe parcursul emisiunii dar, cu ajutorul Irinei, ei le-au depășit și au ajuns până în finală. Fiecare are un as în mânecă pentru a fi noua voce a românilor.

Ce a însemnat pentru tine, până acum, experiența de la Vocea României?

– Narcisa Badea: și m-a ajutat foarte mult pe parte emoțională. M-a ajutat să învaț să îmi înțeleg emoțiile și să le trăiesc din plin. Și mai ales să iubesc și mai mult muzica. Să continui să pun pasiune în tot ce fac. Pe lângă asta am creat prietenii care vor dăinui peste ani și ani. Pe această cale vreau să le spun tuturor celor cu care am creat aceste conexiuni, că îi iubesc din suflet!

– Oleg Spînu: De la Vocea României am acumulat multă experiență. Cel mai bine am învățat să mă modelez după situație. Adică să învăț repede piese noi și să mă adaptez la situațiile din acest proiect.

– Romina Apostol: Din punctul meu de vedere, participarea la un concurs. A fost o întreagă etapă a vieții mele, unde fiecare obstacol m-a ajutat să mă descopăr mai mult ca artist. Iar faptul că sunt acum în primul live este un vis devenit realitate. Iubesc scena, iar energia pe care o simt acolo mă motivează să dau tot ce am mai bun. Să transmit emoție prin vocea mea puternică.

Romina Apostol: „Pe lângă faptul că m-am îmbolnăvit destul de grav, am aflat cu doar o zi înainte că am noduli pe corzile vocale”

Cât de importantă consideri că este chimia pe care o ai cu antrenorul?

– Narcisa Badea: Consider că este foarte important să rezonezi cu antrenorul pentru că astfel vei reuși să înveți cât mai multe de la el, pe o parte. Iar pe cealaltă, să creezi o relație pe viață cu cineva din acest domeniu.

– Oleg Spînu: Chimia este foarte importantă deoarece, dacă ești liber cu antrenorul, îți poți exprima mai multe emoții în discuții. Chiar și când interpretezi piesa în fața antrenorului.

– Romina Apostol: Chimia cu antrenorul este esențială, iar cu Irina Rimes am simțit de la început o conexiune specială. Ea știe exact cum să mă motiveze, să-mi pună în valoare vocea și să mă ajute să cresc ca artist. Încrederea și susținerea ei contează enorm.

Dacă te gândești la toate etapele competiției, care ți s-a părut cel mai dificil moment?

– Narcisa Badea: În cazul meu, toate etapele au fost similare ca și trăiri, mă refer în special la emoțiile ce mă copleșesc. Așadar, nu pot spune că vreuna a fost mai dificilă. Fiecare a avut încărcătura și greutatea ei.

– Oleg Spînu: Cel mai dificil moment a fost etapa a treia.

– Romina Apostol: Pentru mine, cel mai dificil moment a fost, cu siguranță, duelul. A fost ca o piatră pe suflet. Pe lângă faptul că m-am îmbolnăvit destul de grav, am aflat cu doar o zi înainte că am noduli pe corzile vocale. La toate acestea s-a adăugat și presiunea faptului că una dintre noi urma să plece acasă.

Audițiile live pentru echipa Irinei Rimes: „Înseamnă că am trecut printr-un drum lung și intens”

Ce înseamnă, pentru tine, să fii în LIVE-urile de la Vocea României?

– Narcisa Badea: Înseamnă încă un mod bun de a-mi exprima emoțiile și încă un motiv ca lumea să afle cine e de fapt Narcisa. Iubesc această etapă, abia aștept să văd ce se va întâmpla.

– Oleg Spînu: Pentru mine, să fiu în live la Vocea României este un lucru cu o însemnătate foarte mare, deoarece mă gândesc mereu că sunt și eu printre acei 12 participanți înseamnă că am demonstrat totuși ceva antrenorilor și tuturor oamenilor.

– Romina Apostol: Să ajungi în live-uri la Vocea României este o realizare imensă! Înseamnă că am trecut printr-un drum lung și intens – de la audițiile pe nevăzute, unde vocea mea a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune, până la dueluri și knockout-uri, unde am demonstrat că am talent, că muncesc din greu și că am determinare.

Sfaturile Irinei Rimes pentru a câștiga Vocea României

De când ești în competiție, care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit?

– Narcisa Badea: Cel mai bun sfat a fost acela de a rămâne exact cine sunt. De a iubi în continuare muzica și de a rămâne calmă în situațiile tensionate. Și bineînțeles, să respir.

– Oleg Spînu: Cel mai bun sfat din această competiție este că atunci când sunt pe scenă trebuie să nu mă gândesc la nimic în afară de faptul că totul o să fie bine.

– Romina Apostol: Când eram la repetiții, acasă la Irina, fiind foarte entuziasmată și fericită, am început să mă comport exact așa cum sunt eu. Nu mă mai opream din vorbit, dansam peste tot și mă simțeam cu adevărat bine. Doar că, de-a lungul timpului, mereu am primit remarci negative despre comportamentul meu și felul meu de a fi. Așa că, instant, m-am cumințit și am încercat să fiu altceva decât sunt. Am încercat să „fiu liniștită”…

Irina a observat acest lucru și mi-a spus că nu trebuie să mă schimb pentru alții. Lumea, dacă mă va plăcea, o va face pentru ceea ce sunt cu adevărat.

„Le doresc să simtă în continuare senzația de ”piele de găină””

​Ce mesaj vrei să le transmiți celor de acasă, de ce să te voteze?

– Narcisa Badea: În primul rând, doresc să le mulțumesc tuturor oamenilor din viața mea care au fost alături de mine. Îi prețuiesc și îi iubesc din inimă. Iar celor care mă descoperă, le doresc să simtă în continuare senzația de ”piele de găină” așa cum au spus în comentarii. Să trăiască momentul alături de mine! Să fie VOCE!

– Oleg Spînu: Nu vreau să spun multe cuvinte, dar le spun că eu sunt un băiat simplu. Un băiat care își dorește să atingă punctele maxime în acest concurs. Vreau să trec mai departe și să arăt tuturor că sunt și pot fi un concurent bun în acest concurs. Și nu în ultimul rând, mulțumesc tuturor pentru toată susținerea.

– Romina Apostol: Votează-mă la Vocea României! Asta dacă am reușit să aduc pe scenă pasiune, autenticitate și o energie unică.

Narcisa Badea, Oleg Spînu și Romina Apostol sunt gata să impresioneze telespectatorii, astăzi, la Vocea României. De la 20.30, la Pro Tv este prima etapă LIVE a show-ului.

În ediția trecută, din 36 de concurenți, au mers mai departe doar 12, în urma deciziilor antrenorilor. Parcursul concurenților, în etapele LIVE, va fi decis exclusiv de către telespectatori, prin vot.