Vocea ta, primul semnal de alarmă în depistarea cancerului! Cum o simplă înregistrare vocală poate salva vieți

Un simplu test de voce ar putea deveni arma secretă în lupta împotriva cancerului de gât. Cercetătorii arată că inteligența artificială poate detecta anomalii ale corzilor vocale, inclusiv cancerul în stadii incipiente, doar analizând înregistrări vocale, fără procedurile invazive obișnuite.

ADVERTISEMENT

Cum poate vocea să devină un instrument de depistare a cancerului de gât?

În prezent, depistarea cancerului de gât implică proceduri invazive, precum endoscopii nazale și biopsii, care sunt adesea greu de accesat și inconfortabile pentru pacienți. În plus, programările la specialiști pot dura, întârziind identificarea timpurie a afecțiunii.

Un studiu recent, publicat în revista , arată că analiza automată a vocii poate identifica afecțiuni variind de la noduli benigni până la cancere laringiene în stadii incipiente. Astfel, oferind o metodă de diagnostic mai rapidă, mai accesibilă și mai puțin invazivă.

ADVERTISEMENT

Cancerul laringelui afectează anual peste un milion de persoane la nivel global și provoacă aproximativ 100.000 de decese, clasându-se ca al 20-lea cel mai frecvent tip de cancer.

Factorii de risc includ fumatul, consumul de alcool și anumite tulpini de HPV. Rata de supraviețuire pe cinci ani variază între 35% și 78%, în funcție de stadiul și localizarea tumorii. Depistarea precoce rămâne esențială pentru creșterea șanselor de vindecare.

ADVERTISEMENT

Cum poate inteligența artificială să depisteze leziunile corzilor vocale?

O echipă de cercetători de la Oregon Health and Science University (OHSU) a examinat aproximativ 12.500 de înregistrări vocale provenind de la 306 participanți din America de Nord. , intensitate și armonia vocii, semnale ce pot indica prezența unor leziuni ale corzilor vocale.

ADVERTISEMENT

„Am arătat că biomarkerii vocali pot distinge vocile pacienților cu leziuni ale corzilor vocale de cele ale pacienților fără anomalii”, explică Phillip Jenkins, autorul principal al studiului și cercetător postdoctoral în informatică clinică la OHSU.

ADVERTISEMENT

De ce rezultatele sunt diferite între bărbați și femei în depistarea vocală a cancerului?

Studiul a arătat că, în cazul bărbaților, au existat diferențe evidente atât în raportul armonic-zgomot, cât și în tonalitate, între vocile sănătoase, cele cu leziuni benigne și . La femei, tiparele nu au fost la fel de semnificative, ceea ce cercetătorii atribuie dimensiunii mai mici a setului de date pentru acest grup.

Următorul obiectiv constă în antrenarea modelelor AI cu seturi de date mai extinse și testarea lor în medii clinice reale. Echipa de cercetare speră ca, în câțiva ani, aceste instrumente să fie validate și folosite pentru un screening rapid, eficient și mai accesibil al leziunilor corzilor vocale.