„Voi înscrie mai mult decât tata!”. Declarația curajoasă a fiului lui Adrian Mutu după ce a ieșit golgheter la Cupa Duckadam

Farul Constanța a dominat a doua ediție a Cupei Duckadam, însă unul dintre cei mai apreciați jucători ai turneului a fost Thiago Mutu. Fiul lui Adrian Mutu a ieșit golgheter și a făcut o promisiune îndrăzneață.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
01.06.2026 | 16:11
În acest weekend prelungit, la București a avut loc a doua ediție a Cupei Duckadam, competiție dedicată copiilor din categoriile de vârstă U8, U9 și U11. Farul Constanța a fost campioană la toate categoriile de vârstă, iar Thiago, fiul lui Adrian Mutu, s-a numărat printre golgheterii turneului.

Farul a făcut legea la Cupa Duckadam

A doua ediție a Cupei Duckadam a fost organizată de Alexandra Duckadam, fiica legendarului portar care, în 1986, a apărat patru lovituri de la punctul cu var în finala Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua la Sevilla, în fața Barcelonei.

Alexandra Duckadam duce mai departe numele marelui fotbalist român. Aceasta organizează diverse evenimente și turnee dedicate tinerilor fotbaliști din România, care au astfel șansa să guste din atmosfera competițiilor de elită și să învețe cum arată presiunea meciurilor cu miză.

La ediția desfășurată în București, la fiecare categorie de vârstă au participat câte 12 echipe. Farul Constanța a fost marea campioană a competiției. Puștii de la FCSB au obținut un loc 2 și un loc 3, iar la festivitatea de premiere au fost recompensați chiar de Mihai Stoica, managerul formației din Capitală.

La eveniment au fost prezenți Adrian Mutu și Eduard Stăncioiu. Fiul fostului mare atacant român a fost golgheter absolut la categoria sa de vârstă și, la final, a declarat că este sigur că în cariera sa va înscrie mai multe goluri decât tatăl său.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
