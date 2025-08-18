News

Volodimir Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis președintele SUA. Update

Volodimir Zelenski a ajuns, de curând, la Washington, unde se va întâlni cu președintele SUA. Ce i-a transmis Donald Trump înainte de discuții
Andreea Stanaringa
18.08.2025 | 11:08
Volodimir Zelenski a ajuns la Washington pentru intalnirea cu Donald Trump Ce mesaj ia transmis presedintele SUA Update
Volodimir Zelenski a ajuns în SUA, înainte de întâlnirea cu Donald Trump. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump, care va avea loc în cursul zilei de luni.

Trump şi Zelenski se vor întâlni luni seara, la ora 20.15

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski va avea loc luni, la ora locală 13.15, (20.15, ora României), la Casa Albă, după a anunțat biroul de presă al Casei Albe, într-un comunicat.

După întânirea cu liderul de la Kiev, Trump va participa la o întâlnire cu liderii europeni, conduşi de Ursula von der Leyen. Discuţiile vor începe la ora 22.00, ora României.

În ceea ce priveşte subiectul discuţiilor, respectiv cedarea de teritorii de către Ucraina, „predarea Donbasului către Rusia este exclusă din punct de vedere legal, politic și strategic”, a declarat președintele comisiei parlamentare ucrainene pentru afaceri externe. „Ar cauza diviziuni serioase în societatea noastră”, a subliniat el.

Volodimir Zelenski a ajuns la Washington, unde se va întâlni cu Donald Trump

Cu câteva ore în urmă, președintele Ucrainei a anunțat că a ajuns deja la Washington DC, unde este așteptat pentru întâlnirea cu Donald Trump.

Cei doi președinți se vor întâlni pentru discuții bilaterale în Biroul Oval. După aceea, Trump se va întâlni cu liderii europeni. Delegația este compusă din președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Melon, precum și preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Zelenski s-a declarat încrezător că Ucraina va obține garanții de securitate. Totodată, acesta și-a exprimat dorința ca războiul să se termine cât mai curând.

“Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac.

Sau când Ucraina a primit aşa-numitele ‘garanţii de securitate’ în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022”, a scris Zelenski pe X.

Între timp, Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkov cu o rachetă balistică. Cel puțin 11 persoane au fost rănite în urma atacului. O fată de 13 ani se numără printre cei răniți, după cum a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkov.

Mesajul lui Trump pentru Zelenski

La rândul său, Donald Trump a postat un mesaj înaintea întâlnirii cu Volodimir Zelenski. Acesta i-a transmis președintelui ucrainean că poate pune capăt războiului cu Rusia “aproape imediat” sau “poate continua lupta”.

Președintele american a mai precizat că Zelenski ar trebui să accepte unele dintre condițiile Rusiei pentru a înceta războiul. Liderul de la Casa Albă a subliniat faptul că Ucraina nu poate adera la NATO.

“Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte. Amintiţi-vă cum a început totul.

Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Volodimir Zelenski va fi întâmpinat de Donald Trump la Casa Albă, după care discuția dintre cei doi va începe la ora 13:15 EST (ora 20.15 a României). După aceea, președintele SUA va întâmpina liderii europeni, cu care va avea o întâlnire multilaterală.

Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
