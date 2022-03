Volodimir Zelenski, un adevărat superstar media! Președintele a fost vedeta serialului devenit realitate, din 2019, în Ucraina!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a devenit celebru din postura de vedetă media, ani la rândul fiind unul dintre cei mai iubiți actori și cântăreți din Ucraina. Serialul care i-a adus însă celebritatea și care l-a făcut președintele țării vecine României este intitulat Servitorul Poporului. Nume pe care îl poartă și partidul din partea căruia a candidat Zelenski, partid înființat la ani buni după debutul ”pe sticlă” al show-ului.

Volodimir Zelenski, producător, scenarist și actor principal în serialul care l-a făcut președinte

Volodimir Zelenski (44 de ani) are o carieră de actor impresionantă. A debutat din copilărie pe scenă și s-a obișnuit încă din anii 1990 cu apariția la televizor. Anul 1997 a fost cel în care actualul președinte al Ucrainei s-a lansat în ”lumea mare a vedetelor”, odată cu fondarea grupului ”95-îi kvartal” (Kvartal 95 sau Cartierul 95).

Volodimir Zelenski nu s-a mulțumit cu apariția ca actor în diversele piese ale grupului, ci a devenit și scenarist, iar apoi producător. În paralel, cânta și o făcea chiar cu succes.

După apariția într-o serie de comedii romantice, câștigarea unui show TV în genul Dansez pentru Tine, lovitura în showbiz a dat-o, cu adevărat, în momentul în care a gândit povestea care i-a adus succesul total ca actor, scenarist și producător: serialul Slujitorul Poporului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vedeta unui serial în patru sezoane! Trei la TV, unul în realitate

Ce se întâmplă când un om obișnuit, dar cinstit este ales președinte? Servitorul Poporului este serialul de comedie ucrainean care răspunde la această întrebare, lansat în 2015, care a avut trei sezoane și apoi a inspirat și un lungmetraj. Și, totodată, l-a lansat în cariera politică din viața reală a creatorului producției TV, pe Volodimir Zelenski, ales președinte al Ucrainei în aprilie 2019.

Povestea serialului este simplă: profesorul de istorie, un tip modest, Vasily Petrovych Holoborodko este surprins de camerele de filmat ale elevilor săi furios din cauza situației mizerabile din țara sa. Când un elev postează clipul pe Youtube, reacția profesorului se viralizează.

Iar lumea, tăcută până la acel moment, dar sătulă de corupție, se mobilizează. În toată Ucraina oamenii încep să strângă bani pentru campania prezidențială a profesorului supărat pe corupție și influența oligarhilor.

Personajul lui Zelenski a inspirat un nou partid în Ucraina

Intrat în alegeri, ca outsider, Vasily câștigă și devine președinte al Ucrainei, iar serialul Servitorul Poporului se dezvoltă în jurul noii sale vieți, comedia de situație având ca puncte forte momentele în care personajul jucat de Volodimir Zelenski încearcă să nu-și schimbe viața.

El vrea, chiar și din postura de președinte, să locuiască în apartamentul lui cu părinții, să împrumute bani de la prieteni la sfârșitul lunii și să-și ia bicicleta la serviciu, îl ironizează pe Vladimir Putin și îi pune la punct pe oligarhi.



Succesul serialului a fost uriaș, Volodimir Zelenski s-a transformat într-un adevărat star media. Episod după episod, serialul lui Volodimir Zelenski reușea să stabilească noi recorduri de audiențe, iar producția ucraineană a reușit să devină un adevărat hit și pe Youtube.

La sfârșitul anului 2017, în Ucraina apare partidul care, culmea, poartă numele serialului: Slujitorul Poporului, iar cu doar trei luni înainte de alegeri Volodimir Zelenski și-a anunțat candidatura.

Asemănările serialului cu realitatea din Ucraina

În Servitorul Poporului, Vasily a câștigat cu 67% din voturi. În Ucraina, în viața reală, Zelenski a obținut 73,2%. În serial, Volodimir Zelenski, actorul care îl joacă pe profesorul Vasily, ajunge președinte după ce își axează campania pe lupta împotriva corupției și confiscarea averilor acestora, oligarhilor, desființarea imunității parlamentare, dar și desprinderea din zona de influență rusă prin aderarea la UE și NATO.

În realitate, partidul Servitorul Poporului a marșat, de-a lungul campaniei pentru alegerile prezidențiale – și cele parlamentare, de altfel – exact pe temele respective. Volodimir Zelenski a promis stârpirea corupției și, imediat după ce a câștigat alegerile, administrația sa a luat atitudine împotriva unuia dintre cei mai bogați oameni din Ucraina.

Mai exact, s-a opus încercărilor oligarhului Ihor Kolomoisky de a recâștiga controlul asupra PrivatBank, chiar dacă miliardarul era proprietarul televiziunii care a difuzat Servitorul poporului și a ajutat în mod evident la aducerea lui Zelenski la putere.

Apoi a anunțat că va lupta pentru ca zona republicilor Donetk și Lugansk recunoscute ca fiind independente (doar) de Rusia să revină în granițele Ucrainei și să oprească conflictul. Ba chiar, apropierea de NATO și de UE a fost una dintre ideile promovate din plin de partidul lui , politica externă propusă neavând niciun punct legat de Rusia vecină.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a jucat în mai multe filme și seriale

„Bună ziua, dragii mei prieteni. Eu, Volodmir Zelenski, îmi voi împrumuta vocea minunatului, carismaticului și prietenosului urs Paddington”, spunea Volodimir Zelenski, într-o filmare în care se arăta în timp ce dubla filmul.



De asemenea, Volodimir Zelenski l-a jucat pe D’Artagnan în varianta ucraineană a filmului Cei trei Mușchetari, iar apoi a apărut, în rolul lui Napoleon, în producția Caporal vs Napoleon. Actualul președinte al Ucrainei a jucat și în seria de comedii romantice Love in the Big City, având rolul principal.

Zelenski a câștigat alegerile împotriva liderului Revoluției Maidanului

, la alegeri, pe omul care l-a răsturnat de la putere pe fostul lider prorus, Viktor Ianukovici. Petro Poroșenko, omul cu o uriașă experiență în administrație, fost ministru de Externe, fost președinte al Ucrainei, cel care l-a răsturnat în urma mișcărilor de stradă din 2014 pe liderul Ianukovici, pornea ca mare favorit.

De altfel, Petro Poroșenko a fost acuzat de Vladimir Putin că ar fi orchestrat ceea ce el, în repetate rânduri, a numit că ar fi fost o lovitură de stat, demisia lui Viktor Ianukovici fiind un hap greu de înghițit pentru liderul rus.

De altfel, mass-media ucraineană – neconfirmată de surse independente – anunță că Viktor Ianukovici ar fi acum la Minsk, în Belarus, și s-ar pregăti să preia postul lui Volodimir Zelenski cu sprijinul lui Vladimir Putin.

Calculele de pe hârtie au fost însă date peste cap, iar Volodimir Zelenski, cu un sprijin uriaș primit chiar din estul și sud-estul Ucrainei, inclusiv din Donbass.

„De-a lungul întregii mele vieți, am încercat să fac totul pentru ca ucrainenii să zâmbească. (…) În următorii cinci ani, voi face totul pentru ca voi, ucrainenii, să nu plângeți”, spunea

Volodimir Zelenski, convingător în discursuri, ca președinte

În ultima perioadă, Volodimir Zelenski și-a folosit la maximum capacitatea de a convinge oamenii din jurul său, ajutat, fără îndoială, și de calitățile sale actoricești. Memorabile sunt, în ultima săptămână, discursurile pe care le-a avut în fața membrilor UE – Ucraina fiind acceptată, acum, ca și țară candidată – iar discursurile sale au mobilizat, mai mult ca niciodată, comunitatea internațională.

Не вірте фейкам. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)



„Nu ştiu cum să vă salut, dacă e seară sau dimineaţă, fiindcă pentru unii dintre noi azi poate fi ultima zi”, a declarat, pe 1 martie, , în plenul Parlamentului European, reunit în ședință extraordinară, discurs care a provocat lacrimi și translatorului.

De altfel, acum, mai mult ca oricând, starul media de până în 2019 pare să se fi transformat într-un președinte mai vizibil decât oricare altul, războiul dintre Rusia și Ucraina fiind, de o săptămână, centrat (și) în jurul lui.