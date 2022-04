Volodimir Zelenski avertizează: ”Polonia, Moldova și România sunt următoarele ținte ale Rusiei dacă Ucraina va cădea”

Președintele Ucrainei a cerut din nou Occidentului să trimită arme în țara sa, aflată sub asediul Rusiei. Zelenski a avertizat că Vladimir Putin va ataca și state NATO dacă invazia declanșată în februarie va avea succes.

Miercuri, în a 49-a zi a , liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj în limba engleză.

Președintele Ucrainei avertizează că, fără arme suplimentare din partea Occidentului, războiul va deveni ”o baie de sânge fără sfârșit, care va răspândi mizerie, suferință și distrugere”.

Zelenski a făcut un apel către guvernele statelor democratice și a vorbit despre viitoarele ținte ale Rusiei în cazul în care Ucraina va cădea. Acesta a rostit inclusiv numele țării noastre și al Republicii Moldova.

”Rusia are încă capacitatea de ataca nu doar Ucraina. Polonia, Republica Moldova, România și țările baltice vor deveni următoarele ținte ale Federației Ruse dacă Ucraina va cădea”, a avertizat Volodimir Zelenski.

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)