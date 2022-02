Volodimir Zelenski mulțumește României: “Sunt recunoscător pentru susținerea aderării Ucrainei la UE”

Într-un mesaj postate pe pagina sa de Twitter, președintele ucrainean Volodimir Zelenski mulțumește României pentru sprijinul acordat în această perioadă grea.

În prima parte a mesajului său, mulțumește României pentru ”contribuția semnificativă la capacitatea de apărare a țării mele”.

Liderul de la Kiev nu a uitat de susținerea României în privința unei posibile aderări a la blocul comunitar. ”îi sunt recunoscător președintelui Iohannis pentru susținerea aderării Ucrainei la UE. Simțim susținerea politică și de apărare a partenerilor noștri”, a mai punctat președintele ucrainean.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to for supporting Ukraine’s membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)