Volodimir Zelenski, prima reacție după discuția cu Donald Trump: „Ucraina nu va accepta un acord de pace, încheiat fără ea, de SUA şi Rusia”

Donald Trump, președintele SUA, a anunțat că se va organiza o întâlnire, în care se va negocia încetarea războiului din Ucraina. De asemenea, acesta a discutat, prima oară, cu Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski este nemulțumit

Donald Trump a anunțat, miercuri, , ce a durat undeva la o oră și jumătate. Acesta a spus că îl va contacta și pe pentru a-l informa despre detalii.

„Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și foarte productivă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Am discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligență artificială, puterea dolarului și diverse alte subiecte. (…) Am convenit să lucrăm împreună, foarte strâns, inclusiv să ne vizităm reciproc națiunile.

De asemenea, am convenit ca echipele noastre să înceapă imediat negocierile și vom începe prin a-l suna pe președintele Ucrainei, Zelensky, pentru a-l informa cu privire la conversație, lucru pe care îl voi face chiar acum.

I-am rugat pe secretarul de stat Marco Rubio, pe directorul CIA John Ratcliffe, pe consilierul pentru securitate națională Michael Waltz și pe ambasadorul și trimisul special Steve Witkoff să conducă negocierile care, sunt convins, vor avea succes”, a transmis Donald Trump.

În acest context, președintele ucrainean a susținut, după discuția cu Trmp, că nu va accepta ca soarta să îi fie decisă în lipsă, printr-un acord între Moscova și Washington, conform .

El a adăugat că este „important ca totul să nu meargă conform planului lui Putin” și că „nu se poate vorbi despre Ucraina fără Ucraina”, iar „europenii trebuie să fie și ei la masa negocierilor”.

În același timp, Zelenski consideră că este „neplăcut” faptul că Trump a ales să se consulte, mai întâi, cu Putin, dar nu crede că această alegere a președintelui american ilustrează prioritățile SUA.

„Noi, ca ţară independentă, pur şi simplu nu vom putea accepta vreun acord fără implicarea noastră”, a susţinut preşedintele ucrainean. De asemenea, el a cerut ca SUA și Ucraina să facă un plan de încheiere a războiului înainte de a discuta cu Rusia.

„Reuniunile între Ucraina şi SUA sunt prioritare pentru noi. Şi numai după aceste reuniuni, după elaborarea unui plan pentru a-l opri pe Putin, cred că va fi corect să vorbim şi cu ruşii”, a adăugat Zelenski, conform agerpres.ro.