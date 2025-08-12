Volodimir Zelenski, semnal de alarmă înaintea summitului Trump – Putin. Care este, de fapt, planul rușilor: „Nu să oprească războiul”. Video

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că tergiversează negocierile de pace, înaintea summitului Trump – Putin privind Ucraina, programat vineri, 15 august, în Alaska. El a spus că Rusia nu urmărește încetarea războiului, ci doar să câștige timp.

Volodomir Zelenski, semnal de alarmă înaintea summitului Trump – Putin

„Am vorbit cu prim-ministrul Canadei, Mark J. Carney. Sunt recunoscător pentru sprijinul Canadei acordat Ucrainei şi poporului nostru. (…) Am împărtăşit punctul de vedere al Ucrainei cu privire la adevăratele intenţii şi planuri ale Rusiei. Noi vedem lucrurile în acelaşi fel şi este evident că ruşii vor pur şi simplu să câştige timp, nu să pună capăt războiului”, a scris preşedintele ucrainean pe contul personal de socializare.

Liderul de la Kiev a mai explicat că nu vor face decât să ambiționeze Rusia. În acest context, președintele ucrainean a tras un semnal de alarmă și a declarat că este nevoie de o presiune mult mai puternică din partea tuturor țărilor din lume.

Today, there was a report from the intelligence and military command on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, including military preparations. He is definitely not preparing for a ceasefire or an end to the war. Putin is determined only to present a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

”Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească masacrele şi, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Şi aceasta nu este doar o poziţie morală, este o poziţie raţională”, a scris Zelenski pe reţeaua X.

Donald Trump, discuție cu Zelenski și întâlnire cu Vladimir Putin

va participa la un summit virtual cu liderii europeni și cu Zelenski, înaintea întâlnirii directe cu Vladimir Putin din 15 august. Conferința online este organizată de cancelarul german Friedrich Merz.

În cadrul reuniunii virtuale, cei doi președinți vor discuta despre opțiunile suplimentare de presiune împotriva Rusiei, situația teritoriilor ucrainene ocupate, garanțiile de securitate pentru Kiev și ordinea eventualelor negocieri de pace. Merz și alți lideri europeni insistă ca Rusia să accepte un armistițiu înainte de orice discuții despre schimburi de teritorii.

Posibilele schimburi teritoriale trebuie să fie echilibrate și convenite cu Ucraina, iar Kievul să primească garanții ferme de securitate împotriva altor agresiuni. Echipa lui Merz a purtat deja discuții intense cu alte capitale pentru organizarea acestui summit.

Liderii europeni vor să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina

Duminică seara, Merz a vorbit la telefon cu Trump, îndemnându-l să facă presiuni asupra lui Putin prin sancțiuni dure împotriva sectorului bancar rus și sancțiuni secundare asupra partenerilor comerciali ai Moscovei. „Nu putem accepta ca problemele teritoriale dintre Rusia și America să fie decise fără consultarea europenilor și a ucrainenilor. Putin acționează numai sub presiune”, a declarat cancelarul german.

Summitul virtual de miercuri va începe la ora 14:00, ora Germaniei, la care va participa liderii din Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și Finlanda, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, alături de Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte. De la ora 15:00, va urma o discuție între liderii europeni, Zelenski, Donald Trump și vicepreședintele JD Vance. La 16:30, Germania, Franța și Regatul Unit vor găzdui o conferință telefonică comună.