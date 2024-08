Voltaj, show de neuitat alături de campionii olimpici, în Paris, la Ambasada României. Călin Goia, interviu exclusiv: „Îmi place să stau în compania sportivilor”. Video

Voltaj a făcut un show de zile mari la Ambasada din Paris, situată în Palatul de Behague, . Trupa rock/pop a concertat la câteva ore după ce David Popovici și echipajele și Simona Radiș/Ancuța Bodnar au adus noi medalii pentru Team Romania.

Voltaj, show în cinstea campionilor olimpici. Călin Goia: „Am avut emoții”

Cu nouă zile rămase până la finalul Jocurilor Olimpice, România are patru medalii olimpice: două de aur (David Popovici, Cornea/Enache), una de argint (Radiș/Bodnar) și una de bronz (David Popovici). La scurt timp după ce Team Romania a urcat pe podium la canotaj, la Ambasada României din Paris a fost organizat un eveniment fastuos, la care au fost invitați sportivii noștri olimpici, jurnaliști, dar și personalități din lumea sportului.

Acolo, după care s-a retras alături de staff-ul condus de antrenorul Adi Rădulescu. Pe ceilalți invitați, președintele COSR Mihai Covaliu i-a invitat la un pahar de șampanie și la un concert Voltaj, trupă care interpretează imnul României la JO Paris 2024, intitulat „ ”.

„Azi a fost superbă. Am venit mai devreme la probleme de sunet și am descoperit această Ambasadă a României incredibilă. E foarte frumos. Am aflat istoria acestui palat. După care a venit concertul și întâlnirea cu sportivii noștri campioni.

La fel cum a fost și la filmările clipului, am avut emoții, pentru că sunt niște oameni speciali. Sunt niște oameni care merita toate aplaudele noastre și le ținem pumnii în continuare pentru că mai avem de luptat. Sunt șanse la medalii. Sperăm să mai strângem câteva.

Noi ne-am bucurat să vedem că și ei și ceilalți participanți de aici de la Ambasada României s-au simțit foarte bine pe muzica noastră și au cântat împreună cu noi și a ieșit o seară foarte mișto”, a declarat Călin Goia în exclusivitate pentru FANATIK.

Trupa Voltaj a incins scena de la Ambasada Romaniei in Franta. Hitul cantat alaturi de campionii olimpici

„Erau emoționați. Ziceau ‘Domne, dar eu nu știu să cânt’”

Pe lângă imnul dedicat Team Romania, Voltaj a cântat cele mai dragi hituri ale trupei, cum ar fi „Ca la 20 de ani”, „Asta-i viața”, „Și ce?” sau „Povestea oricui”.

„A fost o întâlnire foarte interesantă atunci în 23 decembrie, când am filmat clipul cu ei. Noi eram foarte emoționați că îi întâlneam pe marii sportivi ai României, iar ei erau emoționați că trebuie să filmeze un videoclip și nu știau cu ce se mănâncă treaba asta. Ziceau ‘Domne, dar eu nu știu să cânt’. ‘Stai că nu se aude ce cânți tu. Trebuie să mimezi’.

A început treaba mai stângaci, așa, cu emoții, dar ulterior efectiv ne-am distrat. Ne-am simțit foarte bine împreună. Sunt niște oameni, modești, muncitori, talentați și îți face plăcere să stai în compania lor, a sportivilor. Venitul aici și videoclipul, au fost niște experiențe speciale, pe care le avem aproape de inimă”, a continuat vocalistul trupei Voltaj.

„Am stat în hotel și l-am văzut pe David Popovici câștigând bronzul”

Team Romania are 106 sportivi, care participă în 17 discipline diferite la Jocurile Olimpice de la Paris. Programul încărcat al trupei Voltaj, care în 2024 împlinește 25 de ani, nu îi permite lui Călin Goia să vadă pe viu nicio competiție. Solistul s-a bucurat însă de

„(Ți se pare schimbat Parisul pentru JO?) Foarte schimbat. Am fost de mai multe ori la Paris. E foarte aglomerat, e foarte multă poliție. Am venit cu niște taximetre în care șoferii erau foarte nervoși, mai să calce pietonii, n-aveau pe unde să ajungă.

E o agitație foarte mare. Am înțeles că sunt 10.000.000 de bilete vândute. Nu are cum să fie decât agitație. Dar e pentru 2-3 săptămâni și asta este. Trece și le rămân doar milioanele de turiști.

(O să ajungi la vreun sport anume?) Din păcate nu reușim să ajungem pentru că noi trebuie să ajungem la Constanța la un festival. Am venit ieri și plecăm mâine. Cât de cât am reușit să gustăm un pic din atmosfera competiției, dar nu am reușit să ajungem la nicio competiție.

Am stat aseară în hotel și l-am văzut pe David Popovici câștigând bronzul și am fost foarte fericiți și le ținem pumnii în continuare sportivilor noștri. Mesajul meu e să lupte în continuare, să muncească la fel de mult ca până acum și rezultatele nu vor întârzia să apară, cu siguranță”, a conchis Călin Goia.

243.000 de vizualizări pe YouTube are imnul României la Jocurile Olimpice de la Paris

49 de ani are Călin Goia, solistul trupei Voltaj

Calin Goia, de la Voltaj, interviu exclusiv pentru FANATIK de la Paris, dupa evenimentul de la Ambasada Romaniei