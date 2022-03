FC Voluntari – CFR Cluj, Live video ora 19:55. Test greu pentru campioană. Echipele probabile

Meciul FC Voluntari – CFR Cluj are loc miercuri, 2 martie, cu începere de la ora 19:55, în cadrul etapei a 29-a, penultima, a sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1. Pentru ilfoveni este foarte important să ia cel puțin un punct din acest joc, pentru a fi siguri de prezența în play-off.

Unde se joacă meciul FC Voluntari – CFR Cluj, din etapa a 29-a din Casa Pariurilor Liga 1

Întâlnirea FC Voluntari – CFR Cluj se dispută miercuri, 2 martie, de la ora 19:55, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din localitatea ilfoveană, în etapa a 29-a a sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1 și este foarte importantă în special pentru gazde, care mai au nevoie de minim un punct pentru a fi matematic prezenți în play-off.

De regulă, la meciurile echipei pregătite de Liviu Ciobotariu nu se umple stadionul decât dacă e vorba de partide cu echipele de tradiție din București sau Universitatea Craiova, care au destui suporteri. Oricum, doritorii să asiste la acest meci trebuie să prezinte la intrare fie certificatul COVID, fie rezultatul negativ al unui test, PCR sau antigen.

Cine transmite la TV partida FC Voluntari – CFR Cluj

Partida FC Voluntari – se joacă miercuri, 2 martie, de la ora 19:55, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din localitatea ilfoveană și contează pentru etapa a 29-a din sezonul regulat. Este transmisă în direct la televiziune de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus, dar o mai puteți urmări și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Voluntari este un cer acoperit, cu posibilități de precipitații slabe pe parcursul zilei, posibil chiar și la ora jocului, fie ploaie, fie ninsoare, maxima urmând a ajunge la 5-6 grade. A fost desemnat să conducă acest meci important pentru configurația play-off-ului Horia Mladinovici din Capitală.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Voluntari – CFR Cluj

Liviu Ciobotariu are la dispoziție întregul lot, numai că nu îi poate folosi împotriva clujenilor pe Dennis Ciobotariu și Ulrich Meleke, pentru că ambii jucători au fost împrumutați de la adversara de astăzi și conform înțelegerii între cluburi nu vor evolua împotriva echipei de care aparțin.

din ultimele patru ediții, cu șanse mari de a-l bifa pe al cincilea, Dan Petrescu are doar două semne de întrebare. Francezul Omrani și islandezul Sigurjonsson sunt incerți, dar oricum „Bursucul” are suficente variante pentru a alcătui un unsprezece puternic, după ce a revenit la echipă și atacantul croat Marko Dugandzic, plecat acasă ca urmare a unei grave probleme în familie.

Echipele probabile la FC Voluntari – CFR Cluj

FC Voluntari: M. Popa – C. Achim, Tamaș, Armaș – Ricardinho, Rață, Droppa, I. Gheorghe, Briceag – Nemec, Budescu. Antrenor: Liviu Ciobotariu

M. Popa – C. Achim, Tamaș, Armaș – Ricardinho, Rață, Droppa, I. Gheorghe, Briceag – Nemec, Budescu. Liviu Ciobotariu CFR Cluj: Hindrich – Cr. Manea, A. Burcă, Graovac, Camora – C. Deac, A. Boateng, Ad. Păun – Neguț, Debeljuh, Petrila. Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu a lăudat jocul ilfovenilor

FC Voluntari încă nu poate fi sigură de prezența în play-off. Are 47 de puncte și ocupă locul 4, dar dacă pierde ultimele două meciuri și Farul și FC Argeș le câștigă va fi prima echipă sub linie. Echipa lui Liviu Ciobotariu are cu adevărat un final de foc al sezonului regulat, pentru că după partida cu CFR Cluj va încheia pe Arena Națională, în fața FCSB.

CFR Cluj și FCSB sunt singurele echipe care au de mai multe etape calificarea în play-off asigurată. Dan Petrescu a lăudat evoluțiile ilfovenilor, considerând că antrenorul Liviu Ciobotariu are un mare merit în performanțele echipei și aprecia ca echipa sa va avea un meci foarte greu la Voluntari.

Cote la pariuri la jocul FC Voluntari – CFR Cluj

Casele de pariuri consideră că oaspeții trebuie priviți drept favoriți în acest meci, primind pentru cele trei puncte cote care variază, în funcție de agenție, între 1,70-1,80. La rândul lor ilfovenii sunt răsplătiți de boomkakeri cu cote între 4,50-4,60 pentru a fi ei cei care se bucură la final. Varianta șansă dublă 1X are cotă 1,75 iar un gol marcat de gazde are cotă 1,70.

Istoricul partidelor directe este, firesc, favorabil clujenilor. FC Voluntari a avut anul de grație 2016 de partea sa, când a reușit să învingă de două ori pe teren propriu, odată în returul sezonului 2015-2016 și apoi în turul ediției 2016-2017.