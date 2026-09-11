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Iată care este anunțul făcut de Alfred Simonis despre arena care va dispune de 32.000 de locuri. Cât va costa, în realitate, stadionul timișorean care va fi unul extrem de frumos. Detalii inedite legat de acest plan.

Alfred Simonis, veste uriașă despre noul stadion din Timișoara

Al doilea cel mai mare stadion din România, după Arena Națională (55.634 de locuri), a primit undă verde de construcție. Arena cu o capacitate de 32.000 de locuri se va ridica în Timișoara, unul dintre cele mai frumoase și populare orașe din țara noastră. Municipiul a fost desemnat Destinația Anului 2026, în cadrul unei gale găzduite în Cazinoul din Constanța.

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În urmă cu mai puțin de o lună președintele Consiliului Județean Timiș, . Vineri, 11 septembrie, pasionații de fotbal au primit încă o veste uriașă. Autoritățile locale au avut o întâlnire cu proiectanții, constructorii și reprezentanții FRF.

Astfel, au fost puse la punct ultimele detalii înainte de startul lucrărilor în sine. Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat și costul la care se ridică investiția de pe fostul stadion „Dan Păltinişanu”, fiind vorba de aproximativ 140 de milioane de euro. Banii vin în principal de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării.

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Mai mult decât atât, Hotărârea de Guvern prevede explicit finanțarea de la bugetul de stat și din bugetul județului Timiș. Consiliul județean va contribui cu circa 126 milioane lei, adică 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj. Concret, suma va fi oferită până la sfârșitul lui 2027, iar diferența, până la aproximativ 603 milioane lei, va fi suportată de CNI începând din 2028.

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„Am avut astăzi o primă întâlnire cu proiectanții și constructorii noului stadion, dar și cu reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, cea care va aviza la final funcționarea arenei. Ni s-au prezentat randările și proiectul”, este mesajul pe care l-a lăsat Alfred Simonis, pe pagina sa de

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Cum va arăta noul stadion din Timișoara

„Am discutat mici modificări pe care urmează să le facem până la începerea lucrărilor. Un lucru este cert: vom avea cel mai frumos stadion din România! O arenă compactă de 85.000 de metri pătrați desfășurați și o înălțime de 36 de metri. Tribunele sunt dispuse pe două inele și însumează peste 32.000 de locuri pe scaune, toate acoperite.

Noul stadion nu va avea pistă de atletism, astfel că distanța dintre tribune și gazon va fi una foarte mică. Pe lângă acestea, noua investiție ne pune la dispoziție 15.000 de metri pătrați de spații încălzite cu destinații diferite, iar aici putem vorbi de săli de conferințe, săli destinate altor sporturi sau spații comerciale.

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Decizia despre cum vom face repartizarea o vom lua în zilele următoare. Tot astăzi am pus la punct și detalii legate de panourile fotovoltaice și spațiile de stocare a energiei, pentru că ne dorim ca stadionul să aibă independență energetică. Ca un ultim detaliu, gazonul va fi hibrid, iar nocturna pe sistem LED” , a completat , pe social media.

Când încep, de fapt, lucrările la arenă

Noul stadion va fi folosit de echipa antrenată în momentul de față de către Dan Alexa. Formația Poli Timișoara a promovat în Liga 2 și are ambiții mari. Jucătorii așteaptă cu sufletul la gură să evolueze pe arena din oraș. Cu toate acestea, vor mai avea de așteptat pentru că primele lucrări urmează să se facă abia la sfârșitul lunii septembrie.

„Știu că cea mai mare curiozitate a tuturor este momentul începerii lucrărilor. Până la finalul acestei luni se vor face primele foraje pentru studiile geotehnice, iar proiectanții se apucă de treabă pentru ca în primăvara anului viitor utilajele să își intre în drepturi și să începem construcția noului stadion”, a încheiat Alfred Simonis.