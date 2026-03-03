Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Vom avea o discuție cu toții”. Andrei Nicolescu anunță un restart la Dinamo înainte de play-off și obiectivul sezonului. Exclusiv

Cu două eșecuri și un egal în ultimele 4 etape, Dinamo este într-o accentuată scădere de formă. Șefii „câinilor”, prin vocea lui Andrei Nicolescu, anunță un restart înainte de play-off. Care e obiectivul echipei.
Adrian Baciu
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo va avea în restart în play-off, spun șefii „câinilor”. Care e obiectivul echipei. Sursa foto: colaj Fanatik
În ultimele trei săptămâni, Dinamo are un singur succes în SuperLiga, un 1-0 la limită cu Unirea Slobozia. „Câinii” au remizat cu Craiova și au pierdut cu Rapid și cu FC Argeș. Oficialii echipei alb-roșii anunță un restart din play-off și promit o altă față a echipei lui Zeljko Kopic.

Președintele lui Dinamo anunță un restart la echipă: „Vom avea o discuție cu toții”

Dinamo nu a mai avut două înfrângeri la rând în SuperLiga de anul trecut, din play-off. Acum, cu Rapid și cu FC Argeș, echipa din Groapă a arătat extrem de modest și a pierdut. Intrat video la FANATIK SUPERLIGA, președintele „câinilor” îi asigură pe fani că din play-off lucrurile se vor schimba radical.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici ce se întâmplă cu piesele de bază ale echipei, precum Cîrjan sau Musi, Andrei Nicolescu a replicat venind cu o promisiune. „Nu o să fiu în aceeași direcție. Eu vreau să spun că doar ce a fost a fost și sunt convins că o să facem un reset. Nu o să mai vorbim de așa ceva și vor fi jucătorii pe care îi așteaptă Dinamo.

(n.r. ce înseamnă un reset?) Va trebui să avem o discuție, să ne pregătim de play-off-ul ăsta și să-l abordăm altfel decât l-am acordat anul trecut. E o chestie de conștientizare. Sunt convins că o să facem un reset pentru a ne pregăti de play-of-ul ăsta. Ce a fost a fost, un prim obiectiv este atins, acum trebuie să ne concentrăm pe următorul”, a spus Nicolescu.

Președintele lui Dinamo a anunțat și obiectivul echipei sale în acest sezon: „Rămâne să mergem cât mai departe în Cupa României și să facem un altfel de play-off decât anul trecut. Să ne batem pentru cupele europene și vedem pe parcurs. Să vedem cât de mult o să conteze punctele acestea pierdute. Sper să nu conteze pe parcurs”.

Cum explică șeful lui Dinamo eșecurile din ultimele etape: „Ne-a lipsit nebunia”

În ceea ce privește forma slabă a echipei în ultimele etape, Nicolescu dă vina pe „lipsa nebuniei”. De asemenea, acesta mai adaugă faptul că elevii lui Kopic au trecut printr-o perioadă dificilă prin prisma faptului că nu au avut unde să se antreneze. Au făcut pregătire doar pe sintetic.

„Parcă ne-a lipsit nebunia cumva, nu știu. Cu CFR Cluj (n.r. victoria cu 2-1) am avut o nebunie la 0-1, am mai avut meciuri în care am avut o nebunie. Și la Craiova. Aseară (n.r. cu FC Argeș) parcă ne-a lipsit nebunia asta.

(n.r. pare puțin obosită echipa?) Nu. Ceea ce e real și trebuie spus este că noi, de trei săptămâni, ne antrenăm doar pe sintetic. Și sinteticul de la Săftica nu este extraordinar. Și au fost și momente în care nici pe sintetic nu am putut face pentru că a nins de pe o zi pe alta. Cumva, a afectat calitatea pregătirii noastre în ultimele trei săptămâni. O să studiem să vedem cât a influențat chestia asta pentru a ne lua câteva măsuri”, a spus șeful echipei din Ștefan cel Mare.

