„Vom înainta o plângere către CNCD!”. Dinamo primește o lovitură după scandalul dintre Baiaram și suporteri

ADVERTISEMENT

Finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova a prezentat tensiuni uriașe. În drumul său către tunel, Ștefan Baiaram a fost scuipat de un suporter dinamovist, iar jucătorul a decis să recurgă la un gest similar. În urma acestui episod, atacantul a fost, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, suspendat preț de două etape. La scurt timp după decizia Comisiei de Disciplină, o fundație a sărit în apărarea lui Baiaram.

Ștefan Baiaram, apărat după ieșirea nervoasă din Dinamo – Universitatea Craiova

Gestul făcut de Ștefan Baiaram de la finalul meciului cu Dinamo nu a venit întâmplător. , aceștia făcând referire la jucătorul oltenilor.

ADVERTISEMENT

După ce crainicul a anunțat că meciul poate fi pierdut de Dinamo dacă scandările vor continua, publicul a încetat până la final. La scurt timp după ce partida s-a încheiat, un spectator l-a provocat din nou pe Baiaram, iar aici a fost momentul când acesta a reacționat.

Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Ștefan Baiaram preț de două partide, iar la scurt timp după aflarea acestei vești Fundația Roma for Democracy a sărit în apărarea jucătorului.

ADVERTISEMENT

Roma for Democracy, plângerea la CNCD împotriva lui Dinamo

Roma for Democracy a oferit un comunicat intitulat: „Demnitatea nu este parte a spectacolului sportiv”. Fundația consideră că manifestările cu caracter etnic nu aveau ce căuta pe Arena Națională. Totodată, organizația va emite o plângere la CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) împotriva lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Demnitatea nu este parte a spectacolului sportiv

Fundația Roma for Democracy își exprimă îngrijorarea față de manifestările cu caracter etnic semnalate în cadrul meciului Dinamo – Universitatea Craiova.

Scandarea repetată a unei etichete istorice utilizate în mod stigmatizant nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive.

România este un stat constituțional care interzice discriminarea și protejează demnitatea fiecărui cetățean. În acest cadru, aplicarea consecventă a regulamentelor antidiscriminare în competițiile sportive este o obligație instituțională, nu o opțiune.

Prin urmare solicităm FRF și LPF următoarele:

• Intervenție promptă și amendarea/pedepsirea clubului Dinamo de așa natură încât să nu mai existe și alte situații similare

• aplicarea uniformă a normelor existente;

• adoptarea unui protocol clar de intervenție în cazuri de manifestări discriminatorii;

• dezvoltarea unor programe reale de prevenție și educație civică în mediul sportiv.

Sportul trebuie să rămână un spațiu al competiției și solidarității, nu un cadru de legitimare a stigmatizării etnice.

Menționăm de asemenea faptul că vom înainta plângere către CNCD, împotriva clubului Dinamo.

Demnitatea nu este negociabilă.

Respectarea legii trebuie să fie consecventă”, s-a arătat în comunicatul Fundația Roma for Democracy.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, reacție virulentă după suspendarea lui Ștefan Baiaram

La scurt timp după ce Ștefan Baiaram și-a aflat suspendarea, . Oficialul Universității Craiova e de părere că „jocurile au început” și că se face tot posibilul ca FCSB să fie în play-off, Baiaram urmând să fie indisponibil pentru „dubla” cu campioana en-titre.

„M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off. Acum rămâne să ne dea și un arbitru…pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Este o pierdere mare, absolut. Ce să mai spun…urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.