Sport

„Vom înainta o plângere către CNCD!”. Dinamo primește o lovitură după scandalul dintre Baiaram și suporteri

Controversa de după Dinamo - Universitatea Craiova continuă. Ștefan Baiaram este protejat după ce a primit o suspendare de două etape. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
12.02.2026 | 14:39
Vom inainta o plangere catre CNCD Dinamo primeste o lovitura dupa scandalul dintre Baiaram si suporteri
ULTIMA ORĂ
Continuă controversa după gestul făcut de Baiaram la finalul meciului Dinamo - U Craiova. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova a prezentat tensiuni uriașe. În drumul său către tunel, Ștefan Baiaram a fost scuipat de un suporter dinamovist, iar jucătorul a decis să recurgă la un gest similar. În urma acestui episod, atacantul a fost, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, suspendat preț de două etape. La scurt timp după decizia Comisiei de Disciplină, o fundație a sărit în apărarea lui Baiaram.

Ștefan Baiaram, apărat după ieșirea nervoasă din Dinamo – Universitatea Craiova

Gestul făcut de Ștefan Baiaram de la finalul meciului cu Dinamo nu a venit întâmplător. FANATIK a aflat că Istvan Kovacs a scris în raportul său că spectatorii de pe Arena Națională au scandat în mai multe rânduri „țiganul, țiganul”, aceștia făcând referire la jucătorul oltenilor.

ADVERTISEMENT

După ce crainicul a anunțat că meciul poate fi pierdut de Dinamo dacă scandările vor continua, publicul a încetat până la final. La scurt timp după ce partida s-a încheiat, un spectator l-a provocat din nou pe Baiaram, iar aici a fost momentul când acesta a reacționat.

Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Ștefan Baiaram preț de două partide, iar la scurt timp după aflarea acestei vești Fundația Roma for Democracy a sărit în apărarea jucătorului.

ADVERTISEMENT
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian...
Digi24.ro
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare

Roma for Democracy, plângerea la CNCD împotriva lui Dinamo

Roma for Democracy a oferit un comunicat intitulat: „Demnitatea nu este parte a spectacolului sportiv”. Fundația consideră că manifestările cu caracter etnic nu aveau ce căuta pe Arena Națională. Totodată, organizația va emite o plângere la CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) împotriva lui Dinamo.

ADVERTISEMENT
Andriy Shevchenko s-a săturat și vrea acționeze
Digisport.ro
Andriy Shevchenko s-a săturat și vrea acționeze

„Demnitatea nu este parte a spectacolului sportiv
Fundația Roma for Democracy își exprimă îngrijorarea față de manifestările cu caracter etnic semnalate în cadrul meciului Dinamo – Universitatea Craiova.
Scandarea repetată a unei etichete istorice utilizate în mod stigmatizant nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive.
România este un stat constituțional care interzice discriminarea și protejează demnitatea fiecărui cetățean. În acest cadru, aplicarea consecventă a regulamentelor antidiscriminare în competițiile sportive este o obligație instituțională, nu o opțiune.
Prin urmare solicităm FRF și LPF următoarele:
• Intervenție promptă și amendarea/pedepsirea clubului Dinamo de așa natură încât să nu mai existe și alte situații similare
• aplicarea uniformă a normelor existente;
• adoptarea unui protocol clar de intervenție în cazuri de manifestări discriminatorii;
• dezvoltarea unor programe reale de prevenție și educație civică în mediul sportiv.
Sportul trebuie să rămână un spațiu al competiției și solidarității, nu un cadru de legitimare a stigmatizării etnice.
Menționăm de asemenea faptul că vom înainta plângere către CNCD, împotriva clubului Dinamo.
Demnitatea nu este negociabilă.
Respectarea legii trebuie să fie consecventă”, s-a arătat în comunicatul Fundația Roma for Democracy.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, reacție virulentă după suspendarea lui Ștefan Baiaram

La scurt timp după ce Ștefan Baiaram și-a aflat suspendarea, Sorin Cârțu s-a arătat surprins de decizia Comisiei de Disciplină. Oficialul Universității Craiova e de părere că „jocurile au început” și că se face tot posibilul ca FCSB să fie în play-off, Baiaram urmând să fie indisponibil pentru „dubla” cu campioana en-titre.

„M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off. Acum rămâne să ne dea și un arbitru…pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Este o pierdere mare, absolut. Ce să mai spun…urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Universitatea Craiova – FCSB, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei...
Fanatik
Universitatea Craiova – FCSB, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Anunțul Peluzei Nord a roș-albaștrilor în ziua meciului
Lewis Hamilton, pus la zid pentru relația cu Kim Kardashian. Cuplul anului 2026,...
Fanatik
Lewis Hamilton, pus la zid pentru relația cu Kim Kardashian. Cuplul anului 2026, sortit eșecului?
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Federația Engleză, anunț de ultimă oră despre...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Federația Engleză, anunț de ultimă oră despre Thomas Tuchel
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!