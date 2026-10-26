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„Vom juca în Cupă cu juniorii!”. Marius Șumudică a luat foc la adresa FRF și LPF după programările dezavantajoase pentru CFR Cluj. Exclusiv

Adrian Baciu
26.10.2026 | 11:30
Vom juca in Cupa cu juniorii Marius Sumudica a luat foc la adresa FRF si LPF dupa programarile dezavantajoase pentru CFR Cluj Exclusiv
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Marius Șumudică amenință că CFR va juca cu juniorii în Cupă, contra lui U Cluj. Sursa foto: colaj Fanatik
Marius Șumudică, explozie de nervi după ce a văzut programările celor de la CFR Cluj în Cupă și în SuperLiga. Antrenorul echipei din Gruia spune că va băga juniorii în meciul cu „U” Cluj, din etapa a 2-a grupelor Cupei României.
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Marius Șumudică (55 de ani) este extrem de revoltat din cauza modului în care a fost programată echipa sa, CFR Cluj, în următoarele meciuri oficiale din competițiile interne: Cupa României și campionat. Antrenorul se plânge că rivalii au parte de mult mai multe zile de odihnă, în comparație cu formația din Gruia. În acest sens, „Șumi” spune va introduce juniorii în meciul cu U Cluj, din etapa 2 a grupelor Cupei.

Marius Șumudică, decis să bage juniorii în Cupă, contra lui U Cluj: „Cu tot riscul!”

CFR Cluj – Universitatea Cluj este programat miercuri, 28 octombrie, de la ora 21:30. Șumudică pare decis să nu dea înapoi și să arunce în luptă, chiar în derby-ul local, juniori și mai mulți jucători de la echipa secundă sau unii de la prima care au meciuri mai puține bifate în acest sezon. Antrenorul formației din Gruia și-a explicat planul, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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„Toate echipele, și mă refer aici la adversarii mei, toți au cu două, trei zile în plus față de mine. Ce să fac? Să nu spun, să nu-mi strig amărăciunea, să nu spun ceea ce se vede cu ochiul liber? Dar o să aveți o surpriză. O să aveți o surpriză, fiindcă miercuri seara, chiar dacă unii zic că desconsiderăm competiția, o să ne prezentăm cu juniorii. Noi miercuri seara o să jucăm cu echipa a doua și cu jucători de la echipa a doua și cei care au jucat foarte puțin. Noi asta vom face la meciul de cupă”, a spus Șumudică. Antrenorul celor de la CFR Cluj adaugă că va recurge la această strategie în meciul de Cupă „cu tot riscul!”.

Antrenorul lui CFR Cluj consideră o „bătaie de joc” programările LPF și FRF

Și înainte de meciul cu Sepsi, din etapa inaugurală a grupelor Cupei României, Șumudică a acuzat LPF și FRF pentru modul în care au programat meciurile echipei sale. Acum, antrenorul din Gruia spune că situația este identică. „(n.r. O săptămână plină pentru CFR). O bătaie de joc! Această programare nu a existat la nicio echipă. Nimeni nu a pățit ca, în decurs de șase zile, să joace trei meciuri, ca echipa mea. S-a întâmplat și la prima etapă de cupă, se întâmplă și acum. Imaginați-vă că eu peste două zile de astăzi (n.r. luni) și la 21:30 seara joc, cu U Cluj acasă. Care U Cluj stă de trei zile.

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Cei de la U Cluj, în zece zile joacă trei meciuri. Petrolul, dau un exemplu, care este următoarea mea adversară în campionat, joacă mâine (n.r. marți, 27 octombrie) în Cupă. Au jucat cu o zi în urma mea. Și joacă acasă. Nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum se fac aceste programări. Asta e o problemă”.

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Șumudică nu se teme de reacția fanilor lui CFR Cluj: „Eu trebuie să îmi văd interesul”

Întrebat dacă nu se teme de reacția fanilor echipei sale, dat fiind faptul că este vorba de un meci al orgoliilor locale, cu Universitatea Cluj, Șumudică a răspuns: „Suporterii trebuie să înțeleagă că CFR Cluj este în reconstrucție și CFR Cluj are nevoie de puncte în campionat ca să ne menținem în prima ligă. Să ducem acest proces de insolvență pe care l-au preluat Marian Copilu, cu Deac și cu cei care stau zi de zi și muncesc aici, care trebuie să salveze această echipă.

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Pe mine nu mă interesează Cupa. Eu ce pot să fac în Cupă? Eu în competițiile europene nu pot să joc. Și pentru ce? Eu vreau să rămân în prima ligă și să duc acest proces la bun sfârșit, să ieșim din insolvență. Cum ieșim? Credeți că dacă această echipă, ferească Dumnezeu, retrogradează, nu e în faliment? Vă spun eu, e în faliment. Atunci eu trebuie să îmi văd interesul. Și atunci, cu orice risc, mă prezint cu juniorii. Este total legal”.

Planul de pregătire al lui Șumudică înainte de derby-ul cu „U” Cluj din Cupă

Referitor la derby-ul cu „U” Cluj din Cupa României, același Marius Șumudică a dezvăluit, mai în glumă, mai în serios, planul de pregătire din următoarele zile: „Nici nu mai intrăm în cantonament, fiindcă juniorii nu-s obișnuiți cu cantonamentul. Îi chemăm direct la prânz. Vor veni direct la prânz. Nu mai intrăm în cantonament, așa scutim și cheltuieli pentru club. Nu e cantonament înainte de meciul cu Cluj, fiindcă băieții ăia nu sunt învățați să doarmă. Sunt învățați să doarmă acasă cu părinții”, punctează Șumudică.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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