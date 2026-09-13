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Un jucător extrem de important de la Rapid în sezonul 2024 – 2025, cu foarte multe evoluții apreciate, își încheie aventura în Giulești. Despărțirea de acest fotbalist a fost confirmată de președintele clubului, Victor Angelescu. În schimbul jucătorului, clubul din Giulești va primi și o sumă de bani, de îndată ce acesta își găsește un angajament în altă parte.

Președintele de la Rapid anunță o nouă plecare de la echipă. Despre cine este vorba

În vara lui 2024, în Giulești ajungea, la recomandarea lui Neil Lennon, antrenorul de atunci al formației, portarul Benjamin Siegrist (34 de ani). Pentru alb-vișinii, acesta a adunat 15 meciuri. În 6 dintre ele n-a primit gol. În ciuda timpului foarte scurt petrecut la echipa din SuperLiga, elvețianul a lăsat o impresie bună.

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Pentru Siegrist a urmat un împrumut la Genoa, în Serie A, unde nu a reușit să se impună. Goalkeeper-ul nu a mai dorit apoi să se întoarcă la Rapid. În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, este deja un capitol închis pentru echipă.

„(n.r. Vor mai fi plecări de la Rapid? Gen Siegrist, cu probleme sale?) Cu Siegrist o închidem, nu-i o problemă cu el. E clar că vom închide relațiile. Vom rezilia contractul. Deja suntem în discuții”, a spus oficialul Rapidului. Întrebat dacă clubul din România va iniția vreo procedură disciplină împotriva portarului, Angelescu a spus că nu e cazul, întrucât există deja o înțelegere cu el.

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„(n.r. Sunt șanse să-l dați în judecată, să vă recuperați posibilele pierderi?) Nu nu. Avem o înțelegere cu Ben (Benjamin). În momentul în care își va găsi echipă, va pleca și noi vom primi o sumă de bani. Nu este o sumă foarte mare. El este în negocieri cu mai multe echipe. (n.r. Siegrist e subiect închis?) Da”, a spus Angelescu.

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Benjamin Siegrist, experiență neplăcută în Serie A

În două sezoane petrecute la Genoa, în Serie A, , fără să intre în calculele antrenorilor de acolo. A jucat doar 2 meciuri în doi ani în campionat plus unul în cupă. Ajuns la 34 de ani, elvețianul are o cotă de piață de 400.000 de euro. În Giulești, acesta a evoluat foarte bine. La plecare, după ce a semnat cu Genoa, Benjamin a transmis și câteva cuvinte pentru fanii Rapidului: ”Un ochi plânge, dar pe de altă parte este o oportunitate fantastică pentru mine. A fost visul meu din copilărie să joc la nivel înalt.

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Vreau să vă mulțumesc tuturor din suflet că m-ați primit în familia voastră! Am creat amintiri de neuitat. Cu siguranță, nu este un ‘adio’, ci mai degrabă un ‘ne revedem în curând!’”, a spus acesta, în urmă cu două sezoane.