Va avea Dan Șucu probleme cu ultrașii lui Genoa? Paul Codrea, Claudiu Niculescu și Adi Mihalcea au vorbit pentru Fanatik: „M-au sunat din Genova”

! Este știrea zilei în fotbalul românesc. Foștii jucători ai clubului din Serie A, Paul Codrea, Claudiu Niculescu și Adrian Mihalcea, au vorbit pentru FANATIK despre implicarea lui Dan Șucu, Ion Țiriac și a fraților Pavăl.

Paul Codrea, Claudiu Niculescu și Adrian Mihalcea, au vorbit despre preluarea clubului Genoa de Șucu, Țiriac și frații Pavăl: „O mare surpriză”

Paul Codrea a jucat doi ani la Genoa (2001-2003), iar fostul internațional român aflase deja de câteva zile despre această tranzacție: „M-au sunat oameni din oraș să mă întrebe dacă este adevărat. Normal că ar fi o surpriză. Credeam că domnul Șucu vrea să investească la Rapid. Acuma nu știu ce planuri are cu Genoa.

Nu știu dacă vor fi implicați și frații Păvăl și Ion Țiriac. Știu că dânsul a spus că nu vrea să aibă de-a face cu fotbalul. Chiar nu știu de unde a ieșit afacerea asta. Dacă patronii sunt români cu siguranță se va merge și pe filieră română. La Genoa apăruseră informațiile de câteva zile, dar și numele lui Ioan Niculae, fostul patron de la Astra”, a declarat fostul fotbalist în exclusivitate pentru FANATIK.

Paul Codrea ar fi vrut însă ca toți acești oameni potenți financiar să investească în fotbalul românesc: „Va fi interesant de văzut ce se întâmplă. Eu mă bucur să fie bine la Genoa, dacă ei vor fi oamenii care îi salvează dintr-o situație foarte dificilă e foarte bine. Având în vedere că atâtea cluburi din România nu o duc bine, poate era mai bine să investim și în echipele noastre. E adevărat însă că nu ai tot timpul șansa să cumperi un club din Serie A”.

Paul Codrea: „Cu siguranță suporterii vor fi alături de ei”

Fostul jucător al Rapidului și al lui Dinamo vor fi întâmpinați ostil de către tifosi lui Genoa: „Nu cred că vor avea probleme cu ultrașii. Doar dacă nu vor investi sau echipa nu va avea rezultate. Am jucat atâția români acolo și au de ce să fie întâmpinați ostil. Chiar avem un istoric foarte bun. Să nu uităm că l-au vândut pe Drăgușin pe 25 de milioane de euro.

Paul Codrea e convins că jucătorii români au făcut o imagine foarte bună României la Genoa, iar asta a cântărit în implicarea investitorilor români: „Au fost mereu pe plus cu noi. Toți românii care am fost acolo ne-am făcut treaba bine, am fost iubiți și ne-am atașat de echipa asta. Cel puțin eu, și Drăgușin. A fost și Dan Petrescu acolo și Vali Năstase. Cu siguranță suporterii vor fi alături de ei, dar în viața unei echipe apar tot felul de momente. O să vedem atunci cum reacționează”.

Claudiu Niculescu a fost surprins total: „Wow! Chiar nu mă așteptam”

Claudiu Nicolescu a jucat la Genoa în sezonul 2001-2002. Antrenorul celor de la Slatina a primit vestea cu un mic șoc: „Wow, sunt foarte surprins. Chiar nu mă așteptam. E și o lovitură de imagine pentru România. Sper să deschidă porți pentru antrenorii și jucătorii români.

E important că niște români cumpără un club de tradiție din Italia. Deobicei se discuta doar invers. Am mai evoluat și noi. Mă bucur și sper să fie de bun augur”, a mai spus fostul mare golgheter al României pentru FANATIK.

Adrian Mihalcea e convins că Dan Șucu nu va avea probleme cu ultrașii lui Genoa: „Nu cred că s-ar duce”

Adrian Mihalcea a jucat la Genoa între 2001 și 2003 și cunoaște foarte bine clubul italian: „E surprinzător că un grup de români se implică în fotbalul italian. E o premieră. În Genova se mănâncă fotbal pe pâine, deci sigur vor fi primiți extraordinar dacă vor face și investiții. Ei își doresc să devină o echipă importantă în Serie A, așa cum au fost în trecut.

Ei cred că au toate datele problemei și înainte de a parafa o înțelegere vor pune toate detaliile la punct. Nu cred că s-ar duce undeva unde nu sunt susținuți și apreciați”.

Antrenorul celor de la Unirea Slobozia nu crede că echipa lui Marius Șumudică va avea de suferit în urma acestei mutări: „Nu cred că Rapid e în pericol din punct de vedere financiar. Poate va fi un parteneriat cu Genoa. Se tot poartă. Uite Girona cu Manchester City. Rapid poate fi un club care să propună jucători pentru Italia și invers de ce nu”.

Mihalcea e convins că jucători de la Rapid ar putea ajunge la Genoa, dar și din Italia sub formă de împrumut sau aduși definitiv: „Multe echipe din Italia cumpără jucători tineri și îi propun la alte echipe unde să crească. Ar fi cred benefic pentru ambele părți. Ei țin la lucrurile astea, că am fost atâția români și care au fost vânduți. Cu siguranță a contat și asta la nivel de imagine, că românii au făcut treabă acolo, mai ales ultima experiență cu Drăgușin”.

Fostul atacant al genovezilor își aduce aminte cum a plecat de la echipă: „Ei au mai trecut printr-o situație dificilă, eu a trebuit să plec de acolo, clubul a intrat în faliment și a fost cumpărat de altcineva. Dacă ne vor chema, mergem și noi la un meci împreună cu noii investitori”.