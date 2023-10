Vor exista liste comune PNL-PSD la alegeri? Ce spune Nicolae Ciucă despre o posibilă alianță electorală

Președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a fost întrebat, vineri, despre posibilitatea ca la alegerile din 2024 să existe liste comune PNL-PSD. Fostul premier a dat un răspuns destul de interesant.

Ce spune Nicolae Ciucă despre posibile liste comune PNL-PSD la alegeri: ”Putem merge singuri, dar și în orice formulă politică”

, în lumea politică au apărut tot mai multe voci care vorbesc despre posibilitatea ca PNL și PSD să meargă pe liste comune la alegerile de anul viitor.

ADVERTISEMENT

Prezent vineri, 13 octombrie 2023, la un eveniment în Iași, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a fost întrebat despre șansele ca liberalii să facă echipă electorală cu actualii parteneri de guvernare.

Fostul premier s-a ferit în a da un răspuns clar. S-a rezumat să spună că partidul său are determinarea și capacitatea să meargă singur în alegeri. În același timp, a spus că nu este exclusă şi o altă ”formulă politică”, relatează .

ADVERTISEMENT

”Partidul Naţional Liberal are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicaţi să poată să meargă la alegeri de unul singur, prin forţe proprii, cu obiective de sine stătătoare, stabilite. Ca atare, partidul, dacă poate să meargă singur, poate să meargă în orice formulă politică”, a declarat preşedintele PNL.

Ciucă nu este îngrijorat de riscul pierderii unor primari liberali care vor pleca la alte partide. Preşedintele PNL a spus că este important să rămână cei care “vor să facă treabă“.

ADVERTISEMENT

”Nu există o astfel de teamă. Există o parte dintre aceştia care se plimbă de la un mandat la altul, de la un partid la altul. Ca atare, din punctul meu de vedere, nu am nici cea mai mică temere legată de cei care şi-au făcut un obicei de a-şi lua bilete de autobuz într-o direcţie şi la jumătatea drumului schimbă direcţia… Deci să se ducă fiecare unde vor. Important este să rămână cei care vor să facă treaba cu adevărat”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Ciucă, despre candidatul PNL la prezidențiale: ”Este mult prea devreme”

, Ciucă a spus că este prea devreme să se discute acest aspect. ”Deocamdată, Partidul Naţional Liberal este cât se poate de angajat la guvernare.

ADVERTISEMENT

Avem nevoie să ne concentrăm atenţia pe actualele provocări pe care le avem şi vedem cu toţii care este contextul de securitate. Dacă stăm acum să ne gândim şi să vorbim. Deci ce vom face peste aproape un an de zile este mult prea devreme”, a spus fostul premier.