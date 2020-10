Vor fi amânate alegerile parlamentare? Ce decizie ar putea lua PSD și ALDE

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că, dacă în Parlament va fi propusă amânarea alegerilor parlamentare, partidul său va susţine această propunere.

PSD ar putea vota anularea scrutinului, scrie newsweek.ro.

Ciolacu a criticat actualul partid de guvernământ, PNL, afirmând că „nu îi interesează altceva, decât să ţină alegerile”.

Alegerile parlamentare urmau să aibă loc pe 6 decembrie.

CCR a decis că Parlamentul este cel care va decide data alegerilor. Călin Popescu-Tăriceanu, care a obținut 1,6% la primăria Capitalei, s-a pronunțat pentru amânarea alegerilor până în martie.

„Nu îi interesează altceva, decât să ţină alegerile, să înjure PSD. Cum să ieşi tu, preşedintele României, în conferinţă de presă, când ai cel mai mare grad de infectare? Să ieşi să rosteşti de 17 ori PSD şi şa sfârşit să spui românilor şi să respectaţi regulile, adică să vă spălaţi pe mâini şi să purtaţi mască. Toate ATI-urile sunt pline. Lumea va avea o lehamite să mai vină la vot, mai ales după aceste imagini.

Pentru că nu mai contează cine votează, contează cine decide să fie la putere şi care este structura Parlamentului. Plus, părerea mea, că infestările vor depăşi 2.500, vor merge spre 3.000 şi vor avea această consecinţă, că oamenii nu vor mai merge la vot”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3, joi seară.

Până acum nu a fost depus nici un proiect care să propună amânarea alegerilor, a precizat Ciolacu.

„Până în acest moment nu s-a depus niciun proiect de lege (pentru amânarea alegerilor parlamentare – n.r.), dar asta nu înseamnă cu nu se va depune. În schimb, vă spun ce vor face. Vor face acelaşi lucru pe care l-au făcut şi cu pensiile. Vor ataca la CCR proiectul, dacă CCR va da că este constituţional, vor dura 2 săptămâni până se decide. Pe urmă preşedintele are acest drept de a retrimite Parlamentului, pe urmă iar se votează, iar se trimite şi vom ajunge în 6 decembrie. Au tot jocul făcut. Noi am respectat legea. Au propus, am atacat şi acum presupun că vom intra în acest joc şi vom vedea dacă reuşim până în 6 decembrie”, a declarat liderul PSD.

